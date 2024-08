29-Jährige tot in Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden

Wien - Eine junge Frau ist am Donnerstagvormittag tot in einer Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden worden. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung bekannt gab, wies die 29-Jährige mehrere Stichverletzungen auf. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Israel bestätigte Tötung von Hamas-Militärchef Deif

Tel Aviv/Teheran - Israel hat den Militärchef der militanten Palästinenser-Organisation Hamas, Mohammed Deif, für tot erklärt. Deif sei Mitte Juli bei einem massiven Luftangriff im Gazastreifen getötet worden, teilte die israelische Armee mit. Binnen kurzer Zeit sind damit drei der einflussreichsten Männer von Iran-unterstützten, israelfeindlichen Organisationen getötet worden. Der Iran und die Hamas haben Rache geschworen, in Israel herrscht höchste Alarmbereitschaft.

Sorge vor Eskalation: AUA setzt Flüge nach Tel Aviv aus

Wien/Schwechat - Wegen der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten setzt Austrian Airlines ab dem heutigen Donnerstagabend alle Flüge in die israelische Metropole Tel Aviv bis einschließlich 8. August aus. Dies teilte eine AUA-Unternehmenssprecherin der APA am Donnerstag nach Beratungen des Krisenstabs mit.

Deutlich größeres Budget-Minus im ersten Halbjahr 2024

Wien - Die Budgetentwicklung zeigt im ersten Halbjahr 2024 ein deutlich größeres Defizit als noch im Vorjahr. Mit einem Minus von 13,76 Mrd. Euro betrug der Nettofinanzierungssaldo von Jänner bis Juni deutlich mehr als jener im Vergleichszeitraum 2023: Damals lag das Minus bei 6,39 Mrd. Euro, womit der negative Saldo heuer um 7,36 Mrd. höher ausfiel, wie es auch aus dem Finanzministerium hieß. Scharfe Kritik kam von den NEOS, auch die SPÖ beklagte am Donnerstag ein "Budgetdesaster".

Schwache Wirtschaftslage sorgt für Anstieg der Arbeitslosen

Wien - Die schwache Wirtschaftslage bremst den Arbeitsmarkt weiterhin und hat im Juli zu einem Anstieg der Arbeitslosen geführt. Ende Juli waren 341.769 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Juli 2023 war das ein Plus von 31.187 Personen oder 10 Prozent, gaben das Arbeitsministerium und das AMS am Donnerstag bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

WHO warnt vor steigender Zahl an Hitzetoten in Europa

Kopenhagen - Angesichts immer neuer Temperaturrekorde in der Welt im Zuge der Klimakrise und der stetigen Sommerhitze in Südeuropa warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO vor den gesundheitlichen Gefahren extremer Hitze für die europäische Bevölkerung. Die Region Europa sei diejenige unter den sechs WHO-Regionen, die sich am schnellsten erwärme, erklärte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge in Kopenhagen. Die Menschen in den 53 Mitgliedstaaten der Region bezahlten dafür den höchsten Preis.

Toter Bub in Tirol: Geschworener von Prozess ausgeschlossen

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Mordprozess gegen einen 39-Jährigen, dessen Sohn im Sommer 2022 in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol tot aufgefunden worden war, ist am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht am dritten und voraussichtlich letzten Prozesstag ein Geschworener wegen einer voreingenommenen Äußerung ausgeschlossen worden. Zuvor waren am Vormittag Gutachten von Sachverständigen erörtert worden, die aber keine allzu großen neuen Erkenntnisse brachten.

Zwei Kärntner sterben bei Alpinunfall im Friaul

Triest/Villach - Zwei Kärntner Bergsteiger sind am Mittwoch nach einem Sturz von der Cima di Riofreddo (Kaltwasser-Gamsmutter) in den Julischen Alpen in Kärntens italienischer Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gestorben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Mitglieder der Villacher Bergrettung im Alter von 30 und 39 Jahren. Die Leichen wurden Donnerstagfrüh vom regionalen Rettungshubschrauber auf über 2.000 Meter Höhe geborgen, so die friaulische Alpinrettung gegenüber der APA.

