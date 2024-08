Frist für Kandidaten für Nationalratswahl endet am Freitag

Wien - Am Freitagabend wird feststehen, wie viele Parteien bei der Nationalratswahl am 29. September antreten. Denn bis 17.00 Uhr müssen die Wahlvorschläge bei den Landeswahlbehörden eingereicht werden. Bereits fix in allen neun Bundesländern am Stimmzettel stehen die fünf Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS sowie KPÖ und BIER. Einige weitere kleine Listen sammeln noch bis zur letzten Minute.

Großer Gefangenenaustausch - Moskau lässt Kremlkritiker frei

Moskau - Die in Russland wegen Spionage zu langen Haftstrafen verurteilten US-Bürger Evan Gershkovich und Paul Whelan sind frei. Dies sei Teil eines größeren Gefangenenaustausches mit Beteiligung mehrerer Länder, teilte US-Präsident Joe Biden in einer schriftlichen Stellungnahme mit. "Wir haben die Freilassung von 16 Personen aus Russland ausgehandelt, darunter fünf Deutsche und sieben russische Staatsbürger, die in ihrem eigenen Land politische Gefangene waren."

Deutlich größeres Budget-Minus im ersten Halbjahr 2024

Wien - Die Budgetentwicklung zeigt im ersten Halbjahr 2024 ein deutlich größeres Defizit als noch im Vorjahr. Mit einem Minus von 13,76 Mrd. Euro betrug der Nettofinanzierungssaldo von Jänner bis Juni deutlich mehr als jener im Vergleichszeitraum 2023: Damals lag das Minus bei 6,39 Mrd. Euro, womit der negative Saldo heuer um 7,36 Mrd. höher ausfiel, wie es auch aus dem Finanzministerium hieß. Scharfe Kritik kam von den NEOS und der FPÖ, auch die SPÖ beklagte ein "Budgetdesaster".

Deko-Kette Depot auch in Österreich insolvent

Wien/Wiener Neudorf - Die Pleitewelle in der Einrichtungsbranche rollt weiter. Die Deko-Kette Depot hat am Donnerstag in Österreich ein Konkursverfahren beantragt und strebt auch keine Sanierung an. Der deutsche Eigentümer peilt jedoch eine Auffanglösung an. Von der Pleite seien mehr als 349 Beschäftigte und 110 Gläubigerinnen und Gläubiger betroffen, gaben AKV sowie KSV1870 bekannt. Depot hat hierzulande 48 Standorte sowie einen Onlinehandel. Die Passiva werden mit 15,8 Mio. Euro beziffert.

US-Demokraten starten Votum zu Harris als Kandidatin

Washington - Im US-Wahlkampf will Kamala Harris die entscheidende Hürde für ihre offizielle Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei nehmen. Seit heute stimmen die knapp 4.700 Delegierten der Partei virtuell im parteiinternen Verfahren ab - beendet werden soll es in der Nacht von Montag auf Dienstag MESZ. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend vom Start des Prozesses.

Tödliche Polizeischüsse im Burgenland: Verfahren eingestellt

Bad Sauerbrunn/Eisenstadt - Das Verfahren gegen einen Polizisten, der Anfang Jänner in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) einen mit einer Machete bewaffneten 55-Jährigen erschossen hat, ist eingestellt worden. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Waffengebrauch gerechtfertigt war, hielt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt am Donnerstag auf APA-Anfrage fest. Aufgrund des Angriffs des Mannes mit einer Hieb- und Stichwaffe habe Lebensgefahr bestanden.

