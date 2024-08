Großer Gefangenenaustausch - Moskau lässt Kremlkritiker frei

Moskau - Russland, Belarus sowie fünf NATO-Staaten - darunter die USA und Deutschland - haben am Donnerstag den größten Gefangenenaustausch seit Ende des Kalten Krieges vollzogen. Der Großteil der von Russland und Belarus freigelassenen deutschen und russischen Staatsbürger traf um Mitternacht wohlbehalten in Deutschland ein. Drei US-Bürger flogen von Ankara direkt in ihre Heimat. Insgesamt betraf der Austausch 26 Personen aus sieben Staaten.

Frist für Kandidaten für Nationalratswahl endet am Freitag

Wien - Am Freitagabend wird feststehen, wie viele Parteien bei der Nationalratswahl am 29. September antreten. Denn bis 17.00 Uhr müssen die Wahlvorschläge bei den Landeswahlbehörden eingereicht werden. Bereits fix in allen neun Bundesländern am Stimmzettel stehen die fünf Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS sowie KPÖ und BIER. Einige weitere kleine Listen sammeln noch bis zur letzten Minute.

US-Demokraten starten Votum zu Harris als Kandidatin

Washington - Im US-Wahlkampf will Kamala Harris die entscheidende Hürde für ihre offizielle Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei nehmen. Seit heute stimmen die knapp 4.700 Delegierten der Partei virtuell im parteiinternen Verfahren ab - beendet werden soll es in der Nacht von Montag auf Dienstag MESZ. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend vom Start des Prozesses.

USA erkennen Oppositionellen als Wahlsieger in Venezuela an

Washington - Die USA haben den Oppositionskandidaten Edmundo Gonz�lez Urrutia als Sieger der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela anerkannt und den Druck auf Staatschef Nicol�s Maduro erhöht. "Angesichts der überwältigenden Beweise ist es für die Vereinigten Staaten und vor allem für das venezolanische Volk klar, dass Edmundo Gonz�lez Urrutia bei der Präsidentenwahl am 28. Juli in Venezuela die meisten Stimmen erhalten hat", teilte US-Außenminister Antony Blinken mit.

Israel und USA stellen sich auf Großangriff des Iran ein

Washington/Tel Aviv - Israel und die USA stellen sich nach der Tötung des politischen Anführers der Hamas in Teheran auf Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten ein. US-Präsident Joe Biden sicherte Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am Telefon den Beistand der USA "gegen alle Bedrohungen aus dem Iran" zu, einschließlich seiner terroristischen Stellvertretergruppen - der Hamas in Gaza, der Hisbollah im Libanon und der Houthi im Jemen, teilte das Weiße Haus mit.

41-Jähriger im Wolfgangsee ertrunken

St. Gilgen - Im Wolfgangsee ist am Donnerstag ein 41-jähriger Urlauber aus Tschechien bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Die Kinder zweier befreundeter Familien waren gegen 19.00 Uhr bei Abersee (Gemeinde St. Gilgen) im Wasser, als ein Gewitter aufzog und Wind aufkam. Die beiden Väter schwammen darauf zu den Kindern, um sie auf ihrem Stand-up-Paddle-Board an Land zu holen. Dabei ging der 41-Jährige plötzlich im See unter. Als sich der zweite Mann nach ihm umsah, war er verschwunden.

Erste Group macht mehr Gewinn und hebt Ausblick an

Wien - Die Erste Group hat im ersten Halbjahr 2024 mehr Gewinn geschrieben und im Zuge dessen ihren Ausblick angehoben. Alle Geschäftssegmente hätten sich positiv entwickelt, teilte die Bank am Freitag mit. Zuwächse gab es sowohl beim Kreditvolumen (plus 1,7 Prozent) als auch bei den Kundeneinlagen (plus 3,2 Prozent). Das Betriebsergebnis stieg um 10,6 Prozent auf 2,97 Mrd. Euro. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 1,63 Mrd. Euro, nach 1,49 Mrd. Euro im Halbjahr davor.

