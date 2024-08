'Tiergartenmörder' war russischer Agent

Washington/Köln - Die Identität des beim historischen Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und mehreren westlichen Ländern involvierten Wadim Krassikow ist nun vom Kreml bestätigt worden. Der "Berliner Tiergartenmörder" ist tatsächlich ein Agent des russischen Geheimdienstes. "Krassikow ist ein Mitglied des FSB", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Krassikow war 2021 in Deutschland zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Festnahme in Berlin nach Femizid in Wien-Meidling

Wien - Im Fall einer in Wien-Meidling getöteten 29-Jährigen ist der Tatverdächtige festgenommen worden: Der Ehemann (31), nach dem seit dem Auffinden der Toten am Donnerstagvormittag gefahndet worden war, sei noch am Abend am Flughafen in der deutschen Hauptstadt Berlin bei einer Personenkontrolle aufgefallen und geschnappt worden, so die Wiener Polizei am Freitag. Die Ermittler gingen von Anfang an von einem Tötungsdelikt aus, hauptverdächtig war der nicht auffindbare Partner.

Toter Bub in Tirol: Freispruch für Vater rechtskräftig

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Nach dem Freispruch in einem Mordprozess am Landesgericht Innsbruck für einen 39-Jährigen, dem vorgeworfen worden war, seinen geistig beeinträchtigten Sohn im Sommer 2022 in St. Johann in Tirol in die Kitzbüheler Ache geworfen und dadurch getötet zu haben, verzichtet die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel. Dies bestätigte Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr am Freitag auf APA-Anfrage. Das von den Geschworenen einstimmig gefällte Urteil war somit rechtskräftig.

RH für mehr Prüfungen und Rückforderungen bei NPO-Fonds

Wien - In der Coronapandemie konnten gemeinnützige Organisationen über den Non-Profit-Organisationen-Unterstützungsfonds Förderungen beziehen, 59.000 Anträge wurden genehmigt. Vertieft geprüft wurden nur Stichproben, bei jeder zweiten wurde der Betrag gekürzt. Der Rechnungshof empfahl am Freitag, auch das übrige Fördervolumen zu prüfen und zu Unrecht bezogenes Geld zurückzuverlangen. Im Vizekanzleramt von Werner Kogler (Grüne) sieht man das jedoch als "nicht zweckmäßig" an.

Regierung macht 2. August zum Gedenktag für Roma und Sinti

Wien - Durch einen Ministerratsbeschluss hat die Bundesregierung den 2. August zum nationalen Gedenktag für Roma und Sinti erklärt. Damit will sie laut einer Aussendung am Freitag die Erinnerungsarbeit vorantreiben. In der Nacht von 2. auf 3. August 1944 ermordete das Nazi-Regime über 3.000 Roma und Sinti im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, weshalb der 2. August in Europa seit 2015 als Gedenktag für 500.000 Holocaust-Opfer dieser Volksgruppe gilt.

Babler startet "Herz und Hirn"-Tour

Salzburg - Die SPÖ startet am Freitagabend in einem Burger-Lokal im Salzburger Einkaufszentrum Europark mit der "Mit Herz und Hirn"-Tour in die intensive Phase des Nationalratswahlkampfs. Bei einem Medientermin am Vormittag ging Parteichef und Spitzenkandidat Andreas Babler hart mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ins Gericht, forderte ein gerechteres Verteilungssystem und warnte vor einer Neuauflage von Schwarz-Blau. Ein Sparpaket nach der Wahl hält er für nicht notwendig.

Höchste Anzahl an Sonnenflecken seit über 20 Jahren

Wien - Die Sonne ist so aktiv wie seit langem nicht mehr. Im vergangenen Juli ist der höchste monatliche Mittelwert der sogenannten Sonnenflecken-Relativzahl seit mehr als 20 Jahren gemessen worden, meldete Geosphere Austria am Freitag. Demnach wurde am 18. Juli 2024 der höchste Tageswert seit Juli 2002 erreicht. In Österreich werden diese Daten am Observatorium Kanzelhöhe der Universität Graz ermittelt, jedoch wird ein Mittelwert von weltweit verschiedenen Messstellen errechnet.

Feuer in Manila kostete elf Menschen das Leben

Manila - Bei einem Feuer in der philippinischen Hauptstadt Manila sind am Freitagmorgen elf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden war die Feuerwehr mit 14 Löschfahrzeugen im Einsatz. Demnach war das Feuer im überwiegend von Chinesen bewohnten Stadtteil Binondo nach zwei Stunden unter Kontrolle.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red