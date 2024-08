Gefangenenaustausch: Angst vor weiteren Freipressungen

Washington/Köln - Der größte Gefangenenaustausch seit Ende des Kalten Krieges fand am Donnerstag in der türkischen Hauptstadt Ankara statt. Dabei wurden 26 Häftlinge zwischen Russland, Belarus und westlichen Ländern, darunter auch den USA und Deutschland ausgetauscht. Der erfolgreiche Austausch weckt internationale Bedenken über das Erpressungspotenzial, das Russland durch Freipressungen dieser Art zukommt.

USA erkennen Oppositionellen als Wahlsieger in Venezuela an

Washington - Die USA haben den Oppositionskandidaten Edmundo Gonz�lez Urrutia als Sieger der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela anerkannt und den Druck auf Staatschef Nicol�s Maduro erhöht. "Angesichts der überwältigenden Beweise ist es für die Vereinigten Staaten und vor allem für das venezolanische Volk klar, dass Edmundo Gonz�lez Urrutia bei der Präsidentenwahl am 28. Juli in Venezuela die meisten Stimmen erhalten hat", teilte US-Außenminister Antony Blinken mit.

Babler startet "Herz und Hirn"-Tour

Salzburg - Die SPÖ startet am Freitagabend in einem Burger-Lokal im Salzburger Einkaufszentrum Europark mit der "Mit Herz und Hirn"-Tour in die intensive Phase des Nationalratswahlkampfs. Bei einem Medientermin am Vormittag ging Parteichef und Spitzenkandidat Andreas Babler hart mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ins Gericht, forderte ein gerechteres Verteilungssystem und warnte vor einer Neuauflage von Schwarz-Blau. Ein Sparpaket nach der Wahl hält er für nicht notwendig.

Regierung macht 2. August zum Gedenktag für Roma und Sinti

Wien - Durch einen Ministerratsbeschluss hat die Bundesregierung den 2. August zum nationalen Gedenktag für Roma und Sinti erklärt. Damit will sie laut einer Aussendung am Freitag die Erinnerungsarbeit vorantreiben. In der Nacht von 2. auf 3. August 1944 ermordete das Nazi-Regime über 3.000 Roma und Sinti im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, weshalb der 2. August in Europa seit 2015 als Gedenktag für 500.000 Holocaust-Opfer dieser Volksgruppe gilt.

Mindestens 38 Tote nach Brückeneinsturz in China

Peking - Zwei Wochen nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in China haben die Behörden die Opferbilanz auf mindestens 38 Tote angehoben. 24 Menschen würden immer noch vermisst, berichteten die staatlichen Medien am Freitag. Die Brücke in der Stadt Shangluo in der nördlichen Provinz Shaanxi war am 19. Juli "aufgrund von heftigen Regenschauern und Überflutungen" eingestürzt. Shangluo liegt rund 900 Kilometer Luftlinie südwestlich von Peking.

Libanon bereitet sich auf Eskalation vor

Beirut - In Erwartung einer möglichen weiteren Eskalation des Konflikts in Nahost bereiten sich Libanesen in den von der Hisbollah kontrollierten Gebieten im Land auf den Ernstfall vor. Augenzeugen zufolge verlassen immer mehr Menschen ihre Wohnungen in den Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. "Ich habe keine Angst um mich selbst, sondern um meine Kinder", sagte ein Bewohner der Deutschen Presse-Agentur.

Getöteter Hamas-Anführer Haniyeh in Katar beerdigt

Doha - Zwei Tage nach seiner Tötung in Teheran ist der politische Anführer der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas, Ismail Haniyeh, in Katar beigesetzt worden. Tausende Menschen versammelten sich nach Angaben des staatlichen Fernsehens in der Hauptstadt Doha, um an der Trauerfeier teilzunehmen. Die Zeremonie begann mit einem Gebet in der Imam-Abdul-Wahhab-Moschee, der Staatsmoschee von Katar.

Höchste Anzahl an Sonnenflecken seit über 20 Jahren

Wien - Die Sonne ist so aktiv wie seit langem nicht mehr. Im vergangenen Juli ist der höchste monatliche Mittelwert der sogenannten Sonnenflecken-Relativzahl seit mehr als 20 Jahren gemessen worden, meldete Geosphere Austria am Freitag. Demnach wurde am 18. Juli 2024 der höchste Tageswert seit Juli 2002 erreicht. In Österreich werden diese Daten am Observatorium Kanzelhöhe der Universität Graz ermittelt, jedoch wird ein Mittelwert von weltweit verschiedenen Messstellen errechnet.

