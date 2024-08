Edtstadler nimmt Zadic in die Pflicht

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) nimmt Justizministerin Alma Zadic (Grüne) nach dem Bericht der Kreutner-Kommission zu einer vermeintlichen Zwei-Klassen-Justiz in die Pflicht. Wenn nach fast fünf Jahren der Legislaturperiode solch ein Report am Tisch liege, könnte man die Justizministerin fragen, "was sie die letzten Jahre gemacht hat". Was den wieder zurückgezogenen Gesetzesentwurf zur Handydaten-Auswertung angeht, hält sie Zadics Vorgehen für "eigentümlich".

Steuerfahnder holten heuer schon fast 18 Mio. Euro

Wien - Im ersten Halbjahr 2024 haben Steuerfahnder des Amts für Betrugsbekämpfung Steuernachzahlungen von 17,7 Mio. Euro eingetrieben. Dies geht aus Daten des Finanzministeriums hervor. Die Ermittlungen betrafen vor allem Unternehmen aus dem Telekom-, Immobilien- und Baubereich sowie das Rotlichtmilieu. Insgesamt wurden 83 Fälle abgeschlossen, wobei den Steuerhinterziehenden Strafen drohen, die bis zum Doppelten des hinterzogenen Betrages reichen können.

Über 30 Tote bei Terroranschlag am Strand von Mogadischu

Mogadischu - Islamisten haben ein Hotel und den beliebten Strand Lido Beach in der somalischen Hauptstadt Mogadischu angegriffen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden mindestens 32 Menschen getötet, unter ihnen auch die fünf Terroristen. 63 weitere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Opfer noch steige. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.

USA widerrufen Strafvereinbarung mit 9/11-Drahtzieher

Washington - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat eine Strafvereinbarung mit dem mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 widerrufen. Angesichts der "Bedeutung der Entscheidung" solle die Verantwortung des Falls bei ihm liegen, erklärte Austin in einem Memorandum vom Freitag (Ortszeit) an Susan Escallier, die den Fall betreute. Das Pentagon hatte erst am Mittwoch bekanntgegeben, dass die Strafvereinbarungen ausgehandelt worden seien.

Israel tötete einen Hamas-Kommandanten im Westjordanland

Tulkarem - Das israelische Militär hat mit einem Drohnenangriff auf ein Fahrzeug im besetzten Westjordanland Hamas-Medien zufolge einen Kommandanten der militanten Palästinenser-Organisation getötet. Vier weitere Personen seien ebenfalls ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Samstag. Die Identität dieser Opfer sei zunächst nicht bekannt gewesen.

22 Verletzte bei Explosion von Druckflasche auf Nürburgring

Koblenz - Bei einer Explosion im Fahrerlager auf dem Nürburgring sind 22 Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Die Leichtverletzten hätten unter anderem Knalltraumata erlitten, teilte die Koblenzer Polizei mit. "Die Ursache des Unfalls dürfte vorbehaltlich weiterer Ermittlungsergebnisse die Explosion einer Druckluftflasche hinter einer Box im Bereich des Fahrerlagers sein", hieß es weiter. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Junge Männer schossen in Imst aus fahrendem Auto

Imst - Zwei 19 und 20 Jahre alte Einheimische haben nach Polizeiangaben in der Nacht auf Samstag im Ortsgebiet von Imst mehrmals gegen 1.15 Uhr aus einem fahrenden Pkw geschossen. Verletzt wurde niemand. Mehrere besorgte und aufgeschreckte Personen hatten die Vorfälle unmittelbar der Polizei angezeigt, die erfolgreich eine Sofortfahndung mit mehreren Polizeistreifen einleitete.

