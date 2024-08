Regierung bekennt sich zu Ausstieg aus russischem Gas

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat sich auf das lange umstrittene Energiekapitel in der neuen Sicherheitsstrategie geeinigt. Darin bekennt man sich, wie von den Grünen forciert, zum Ziel, bis 2027 aus russischen Erdgaslieferungen auszusteigen, wie "Kurier" und Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag berichteten. Eine Strategie dazu muss allerdings erst erarbeitet werden. Die neue Sicherheitsstrategie dürfte damit jedenfalls bald in trockenen Tüchern sein.

Über 30 Tote bei Terroranschlag am Strand von Mogadischu

Mogadischu - Islamisten haben ein Hotel und den beliebten Strand Lido Beach in der somalischen Hauptstadt Mogadischu angegriffen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden mindestens 32 Menschen getötet, unter ihnen auch die fünf Terroristen. 63 weitere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Opfer noch steige. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.

Flammen, Hits und Mega-Screen: Adele begeisterte in München

München - Mit einem bombastischen Konzert hat sich Adele am Freitagabend in München nach mehr als achtjähriger Bühnenabsenz in Europa zurückgemeldet. Die 36-Jährige eröffnete die Show mit "Hello", ein weiterer Riesenhit - "Rolling in the Deep" - beendete das mehr als zweistündige Pop-Spektakel. U.a. beim Bond-Song "Skyfall" und "Set Fire to the Rain" wurde die stimmgewaltige Sängerin von einem Orchester begleitet. Bei letzterem Lied schossen gewaltige Flammen in den Nachthimmel.

Vergleich von 4 Mrd. US-Dollar nach Waldbränden auf Hawaii

San Francisco - Fast ein Jahr nach verheerenden Waldbränden im US-Bundesstaat Hawaii und hunderten anschließenden Klagen haben sich verantwortliche Behörden und Unternehmen zu Vergleichszahlungen von vier Mrd. US-Dollar (3,7 Milliarden Euro) bereit erklärt. "Dieser globale Vergleich von über vier Milliarden Dollar wird unserem Volk helfen zu heilen", erklärte Hawaiis Gouverneur Josh Green in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Kuhangriff auf Schüttachalm im Tiroler Unterland

Hochfilzen - Ein 57-jähriger Österreicher ist am Samstagvormittag mit seinem Hund auf einer umzäunten Kuhweide auf der Schüttachalm in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) attackiert worden. Eine Kuhherde sei laut Polizei auf den Mann zugerannt und brachte ihn zu Fall. Er wurde am Boden liegend durch die Hufe der Tiere verletzt.

Iran: Hamas-Führer Haniyeh durch Kurzstreckengeschoß getötet

Teheran - Der politische Chef der militanten Palästinenser-Organisation Hamas, Ismail Haniyeh, ist nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden in Teheran durch ein "Kurzstreckengeschoss" getötet worden. Dieses sei Untersuchungen zufolge "mit einem Sprengkopf von etwa sieben Kilogramm von außerhalb der Gästeunterkunft abgefeuert" worden, hieß es am Samstag in einer von der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA veröffentlichten Erklärung.

Wieder schwere Randale in England nach Bluttat von Southport

Sunderland/London - Nach schweren Krawallen und Angriffen von Rechtsextremen auf die Polizei im britischen Sunderland sind zehn Menschen festgenommen worden. Die Bürgermeisterin der Region North East, Kim McGuinness, sagte der BBC, die Beamten in der nordostenglischen Stadt seien schwerer andauernder Gewalt ausgesetzt gewesen. Bewohner räumten die Schäden gemeinsam auf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red