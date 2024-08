Kanzler Nehammer: Kein Sparpaket notwendig

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sieht keine Notwendigkeit für ein Sparpaket nach der Nationalratswahl. Vielmehr könne man "durch mehr Wirtschaftswachstum" das Budget stabilisieren, gab sich Nehammer im APA-Interview überzeugt. Bei der Wahl Ende September glaubt Nehammer trotz gegenteiliger Umfragen an Platz eins. Gerüchte, dass eine Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS bereits paktiert sein soll, bezeichnete der Kanzler als "Falschinformation" und "Desinformationskampagne".

Maurer sieht grüne Regierungsbeteiligung als Erfolg

Wien - Klubobfrau Sigrid Maurer zieht knapp zwei Monate vor der Nationalratswahl eine positive Bilanz der Regierungsbeteiligung der Grünen. "Wir haben oft mit harten Bandagen gekämpft, auch um zu erreichen, was wir versprochen haben", sagte sie im APA-Interview. Auch nach der Wahl wolle man weiter gestalten. Schlecht stehen die Chancen auf einen baldigen Beschluss des lange ausständigen Klimaschutzgesetzes. Es ist laut Maurer nicht Teil der jüngsten Vereinbarung mit der ÖVP.

Demos in Israel für Geiselabkommen mit Kritik an Netanyahu

Tel Aviv - Tausende Menschen haben in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und anderen israelischen Städten für ein Abkommen zur Freilassung der noch rund 100 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas demonstriert. Redner auf verschiedenen Kundgebungen warfen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vor, durch seine Blockadehaltung einen Deal zu verhindern. Dieser liege auf dem Tisch, Netanyahu würde ihn lediglich "aus politischen, persönlichen und strafrechtlichen Gründen" blockieren.

Harris und Trump streiten um Termin und Sender für TV-Duell

Washington - Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris streiten um einen Termin sowie den Sender für ein TV-Duell.. Trump kündigte auf seiner Online-Plattform Truth Social an, er habe mit "Fox News" einen Termin für eine Debatte am 4. September vereinbart. Harris pocht dagegen auf einen bereits zuvor akkordierten Termin am 10. September beim Sender ABC. "Fox News" gilt als konservativ und Trump-nahe, ABC als neutral.

Israel rüstet sich für Krieg an allen Fronten

Tel Aviv - Vor dem Hintergrund massiver Angriffsdrohungen seiner Erzfeinde sind Israels Sicherheitskräfte Berichten zufolge in höchster Alarmbereitschaft. Man rechne damit, dass die vom Iran und der libanesischen Schiiten-Miliz Hisbollah angedrohten Attacken "über mehrere Fronten" erfolgen, berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12. So könnten sich neben der Hisbollah auch andere bewaffnete Stellvertretergruppen Teherans an einer Aggression gegen Israel beteiligen.

Regierung Venezuelas greift hart gegen Demonstranten durch

Caracas - Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Venezuela greift die autoritäre Regierung hart gegen Demonstranten durch. "Wir haben 2.000 Festgenommene und wir schicken sie in (die Hochsicherheitsgefängnisse) Tocor�n und Tocuyito", sagte Staatschef Nicol�s Maduro vor Anhängern. In den vergangenen Tagen gab es viel Protest gegen die offiziellen Wahlergebnisse. Am Samstag kam Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado für eine Demonstration aus ihrem Versteck.

