Kanzler Nehammer: Kein Sparpaket notwendig

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sieht keine Notwendigkeit für ein Sparpaket nach der Nationalratswahl. Vielmehr könne man "durch mehr Wirtschaftswachstum" das Budget stabilisieren, gab sich Nehammer im APA-Interview überzeugt. Bei der Wahl Ende September glaubt Nehammer trotz gegenteiliger Umfragen an Platz eins. Gerüchte, dass eine Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS bereits paktiert sein soll, bezeichnete der Kanzler als "Falschinformation" und "Desinformationskampagne".

Maurer sieht grüne Regierungsbeteiligung als Erfolg

Wien - Klubobfrau Sigrid Maurer zieht knapp zwei Monate vor der Nationalratswahl eine positive Bilanz der Regierungsbeteiligung der Grünen. "Wir haben oft mit harten Bandagen gekämpft, auch um zu erreichen, was wir versprochen haben", sagte sie im APA-Interview. Auch nach der Wahl wolle man weiter gestalten. Schlecht stehen die Chancen auf einen baldigen Beschluss des lange ausständigen Klimaschutzgesetzes. Es ist laut Maurer nicht Teil der jüngsten Vereinbarung mit der ÖVP.

Bayreuther Festspiele laufen weitgehend rund

Bayreuth - Starke Sängerinnen und Sänger, gefeierte Profis am Dirigentenpult: Es lief weitgehend rund in der Premierenwoche der Bayreuther Festspiele. Alle Vorstellungen "waren und sind ausverkauft. Die Stimmung ist hervorragend", teilte Festivalchefin Katharina Wagner auf Anfrage mit. Wären da nicht die erneuten Buhrufe gegen das Konzept von "Ring"-Regisseur Valentin Schwarz.

Regierung Venezuelas greift hart gegen Demonstranten durch

Caracas - Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Venezuela greift die autoritäre Regierung hart gegen Demonstranten durch. "Wir haben 2.000 Festgenommene und wir schicken sie nach Tocor�n und Tocuyito (Hochsicherheitsgefängnisse)", sagte Staatschef Nicol�s Maduro vor Anhängern. In den vergangenen Tagen gab es viel Protest gegen die offiziellen Wahlergebnisse. Am Samstag kam Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado für eine Demonstration aus ihrem Versteck.

Oberkärntner Sorgen um Passverbindung nach Italien

Klagenfurt/Triest/Kötschach-Mauthen - In Oberkärnten, dem westlichen Teil des südlichsten Bundeslandes, steigt der Unmut wegen des steinschlagbedingt gesperrten Plöckenpasses nach Friaul in Italien. Es geht darum, wann eine provisorische Lösung funktionieren und wie eine langfristige ausschauen wird. Tourismus und Handel im oberen Gail- und Drautal (Bezirke Hermagor und Spittal) und auch in Osttirol beklagen Umsatzeinbußen wegen fehlenden Grenzverkehrs - das gilt auch für die Nachbarn.

Tschetschenische Kritik an Gefangenenaustausch

Wien/Moskau/Berlin - Der tschetschenische Exilpolitiker Khuseyn Iskhanov übt Kritik am großen Gefangenaustausch zwischen Russland und dem Westen. Dass einerseits der Mörder eines aus Georgien stammenden Tschetschenen an Moskau übergeben worden sei, andererseits aber keine in russischer Haft befindlichen Tschetschenen berücksichtig worden seien, sei ein weiterer "Verrat an den Interessen des tschetschenischen Volkes", sagte der in Österreich lebende Iskhanov am Wochenende der APA.

red