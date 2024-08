Israel rüstet sich für Krieg an allen Fronten

Teheran - Vor dem Hintergrund massiver Angriffsdrohungen seiner Erzfeinde sind Israels Sicherheitskräfte Berichten zufolge in höchster Alarmbereitschaft. Man rechne damit, dass die vom Iran und der libanesischen Schiiten-Miliz Hisbollah angedrohten Attacken "über mehrere Fronten" erfolgen werden, berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12 am Sonntag.

Kanzler Nehammer: Kein Sparpaket notwendig

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sieht keine Notwendigkeit für ein Sparpaket nach der Nationalratswahl. Vielmehr könne man "durch mehr Wirtschaftswachstum" das Budget stabilisieren, gab sich Nehammer im APA-Interview überzeugt. Bei der Wahl Ende September glaubt Nehammer trotz gegenteiliger Umfragen an Platz eins. Gerüchte, dass eine Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS bereits paktiert sein soll, bezeichnete der Kanzler als "Falschinformation" und "Desinformationskampagne".

Verletzter bei Messerstecherei in Wien außer Lebensgefahr

Wien - Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerstecherei in Wien-Favoriten lebensgefährlich verletzt worden. Wie Mattias Schuster, der Sprecher der Landespolizeidirektion, der APA berichtete, wurde das aus dem Irak stammende Opfer um 23.10 Uhr von einem 17-Jährigen in der Van-der-Nüll-Gasse mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser niedergestochen. Der gebürtige Afghane versuchte zu flüchten, konnte aber unweit vom Tatort festgenommen werden.

Russische Truppen dringen in Frontstadt Tschassiw Jar vor

Kiew (Kyjiw)/Donezk - Russische Truppen rücken in der strategisch wichtigen ostukrainischen Kleinstadt Tschassiw Jar weiter vor, wo der Siwerskyj-Donez-Donbass-Kanal eine natürliche Verteidigungslinie für die Ukrainer gebildet hatte. Für Gebiete in der Region Donezk, zu der auch Tschssiw Jar gehört, wurde unterdessen die Evakuierung von Kindern und deren Aufsichtspersonen angeordnet - wegen täglicher Bombardements durch Russland. In ihrem Abwehrkampf hat die Ukraine nun aber erste F16-Kampfjets.

Britische Behörden rüsten sich für neue Krawalle

London - Mit antimuslimischen Krawallen haben Ultranationalisten in mehreren britischen Städten schwere Schäden angerichtet und Polizisten verletzt. Landesweit wurden nach Polizeiangaben mehr als 90 Menschen festgenommen. Die Behörden rüsten sich für weitere Ausschreitungen, die als Reaktion auf eine Bluttat mit drei erstochenen Mädchen vor einer Woche gelten.

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfall im Burgenland

Oberwart - Bei einem Verkehrsunfall Sonntagfrüh im Bezirk Oberwart im Südburgenland ist eine Frau ums Leben gekommen. Bei ihr handelt es sich laut Landespolizeidirektion um eine 48-jährige Ungarin. Die Landessicherheitszentrale (LSZ) berichtete außerdem von zwei Schwer- und zwei Leichtverletzten, die Polizei hielt sich bezüglich der Schwere der Verletzungen zurück. Laut LSZ wurde eine Person mit dem Notarztwagen, eine andere mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

ÖGK will mehr Frauenärztinnen mit Kassenvertrag

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will für mehr Frauenärztinnen mit Kassenvertrag sorgen. So soll es eigene Frauengesundheitszentren geben, in denen Gynäkologinnen mit Hebammen zusammenarbeiten, bekräftigte ÖGK-Obmann Andreas Huss am Wochenende im ORF. Das Gesundheitsministerium begrüßte die Initiative, verwies aber gleichzeitig gegenüber der APA darauf, dass die ÖGK schon die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten zur Schaffung von Frauengesundheitszentren habe.

Vulkan Ätna rumort wieder - 5. Explosion seit Anfang Juli

Rom/Catania - Auf Sizilien hat Europas größter aktiver Vulkan Ätna am Sonntag große Mengen glühende Lava in den Himmel gespuckt. Über dem mehr als 3.300 Meter hohen Berg bildete sich eine dicke Wolke aus magmatischen Gasen und Gestein, meldete das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). Immer wieder waren auch Explosionen zu sehen und zu hören. Der größte Flughafen der Insel im nahen Catania schränkte darob den Betrieb stark ein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red