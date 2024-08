Israel rüstet sich für Krieg an allen Fronten

Teheran - Regierungschef Benjamin Netanyahu sieht Israel in einem "Vielfrontenkrieg gegen Irans Achse des Bösen". Zugleich warnte er die Führung in Teheran und deren Verbündete vor "jeder Art von Aggression" gegen sein Land. Israel sei auf jede Entwicklung vorbereitet. Nach der gezielten Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Haniyeh in Teheran hat der Iran, der Israel das Existenzrecht abspricht, mit massiver Vergeltung gedroht. Es wird ein Flächenbrand in der Region befürchtet.

"Karriere-Puzzle komplett" - Djokovic erstmals Olympiasieger

Paris - Novak Djokovic hat sich am Sonntag in Paris zum Tennis-Olympiasieger gekürt. Der 37-jährige Serbe besiegte den Spanier Carlos Alcaraz in einem hochklassigen Endspiel auf dem Court Philippe-Chatrier mit 7:6(3),7:6(2). Der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten gewann mit der Goldmedaille das letzte fehlende Puzzlestück seiner einzigartigen Karriere.

Ausgangssperre nach blutigen Ausschreitungen in Bangladesch

Dhaka - In Bangladesch ist nach Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina und gewaltsamen Auseinandersetzungen eine Ausgangssperre verhängt worden. Sie soll auf unbestimmte Zeit gelten. Ab Montag gilt laut Innenministerium zudem für alle Bürger ein dreitägiger Urlaub. Bei Ausschreitungen, darunter auch Angriffe auf Büros der Partei Hasinas und Polizei-Reviere, kamen mindestens 55 Menschen ums Leben.

Verletzter bei Messerstecherei in Wien außer Lebensgefahr

Wien - Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerstecherei in Wien-Favoriten lebensgefährlich verletzt worden. Wie Mattias Schuster, der Sprecher der Landespolizeidirektion, der APA berichtete, wurde das aus dem Irak stammende Opfer um 23.10 Uhr von einem 17-Jährigen in der Van-der-Nüll-Gasse mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser niedergestochen. Der gebürtige Afghane versuchte zu flüchten, konnte aber unweit vom Tatort festgenommen werden.

Russische Truppen dringen in Frontstadt Tschassiw Jar vor

Kiew (Kyjiw)/Donezk - Russische Truppen rücken in der strategisch wichtigen ostukrainischen Kleinstadt Tschassiw Jar weiter vor, wo der Siwerskyj-Donez-Donbass-Kanal eine natürliche Verteidigungslinie für die Ukrainer gebildet hatte. Für Gebiete in der Region Donezk, zu der auch Tschssiw Jar gehört, wurde unterdessen die Evakuierung von Kindern und deren Aufsichtspersonen angeordnet - wegen täglicher Bombardements durch Russland. In ihrem Abwehrkampf hat die Ukraine nun aber erste F16-Kampfjets.

Britische Behörden rüsten sich für neue Krawalle

London - Mit antimuslimischen Krawallen haben Ultranationalisten in mehreren britischen Städten schwere Schäden angerichtet und Polizisten verletzt. Landesweit wurden nach Polizeiangaben mehr als 90 Menschen festgenommen. Die Behörden rüsten sich für weitere Ausschreitungen, die als Reaktion auf eine Bluttat mit drei erstochenen Mädchen vor einer Woche gelten.

Vulkan Ätna rumort wieder - 5. Explosion seit Anfang Juli

Rom/Catania - Auf Sizilien hat Europas größter aktiver Vulkan Ätna am Sonntag große Mengen glühende Lava in den Himmel gespuckt. Über dem mehr als 3.300 Meter hohen Berg bildete sich eine dicke Wolke aus magmatischen Gasen und Gestein, meldete das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). Immer wieder waren auch Explosionen zu sehen und zu hören. Der größte Flughafen der Insel im nahen Catania schränkte darob den Betrieb stark ein.

