Israel warnt Gegner vor "jeder Art von Aggression"

Teheran - Regierungschef Benjamin Netanyahu sieht Israel in einem "Vielfrontenkrieg gegen Irans Achse des Bösen". Zugleich warnte er die Führung in Teheran und deren Verbündete vor "jeder Art von Aggression" gegen sein Land. Israel sei auf jede Entwicklung vorbereitet. Nach der gezielten Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Haniyeh in Teheran hat der Iran, der Israel das Existenzrecht abspricht, mit massiver Vergeltung gedroht. Es wird ein Flächenbrand in der Region befürchtet.

Tropensturm "Debby" steuert auf Florida zu

Miami - Der Tropensturm "Debby" hat sich am Sonntag auf die Golfküste des US-Bundesstaats Florida zubewegt und wird voraussichtlich am Montagmittag (Ortszeit) dort die nördliche Region Big Bend erreichen. Bis dahin könnte der Sturm die Stärke eines Hurrikans haben, erklärte das National Hurricane Center (NHC). Entlang der Golfküste Floridas drohen der Behörde zufolge lebensbedrohliche Sturmfluten, die in einigen Gebieten bis zu drei Meter Höhe erreichen könnten.

Babler fordert "Recht auf Banktermin" ohne Mehrkosten

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler will höhere Gebühren für persönliche Beratungen und Banktermine verbieten. Dabei geht es den Sozialdemokraten um ältere Menschen, die keine "Diskriminierung durch Digitalisierung" treffen dürfe. Also brauche es ein "Recht auf Banktermin", was auch durch mobile Berater erfolgen könne, sowie ein "Gebührenverbot für Bankgeschäfte am Schalter". Auch die Dauer-Forderung nach einem Bankomat in jeder Gemeinde wird bekräftigt.

Randalierer greifen weitere britische Migrantenunterkunft an

Birmingham - Bei antimuslimischen Ausschreitungen in Großbritannien haben Randalierer eine weitere Unterkunft für Asylbewerber attackiert. Ein Mob bewerfe das Hotel in Tamworth nordöstlich von Birmingham mit Gegenständen, berichtete der Sender Sky News. Clips in sozialen Medien zeigten, wie Feuer an einem Teil des Gebäudes gelegt wurde. Dafür gab es keine offizielle Bestätigung. Die Polizei sprach von "gewalttätigen Handlungen des Banditentums", ein Beamter sei verletzt worden.

Verletzter bei Messerstecherei in Wien außer Lebensgefahr

Wien - Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerstecherei in Wien-Favoriten lebensgefährlich verletzt worden. Wie Mattias Schuster, der Sprecher der Landespolizeidirektion, der APA berichtete, wurde das aus dem Irak stammende Opfer um 23.10 Uhr von einem 17-Jährigen in der Van-der-Nüll-Gasse mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser niedergestochen. Der gebürtige Afghane versuchte zu flüchten, konnte aber unweit vom Tatort festgenommen werden.

Laut Medien fast 100 Tote bei Unruhen in Bangladesch

Dhaka - Bei heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sind in Bangladesch örtlichen Medien zufolge fast 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Zeitung "Daily Star" berichtet von 90 Toten, die Zeitung "Prothom Alo" sogar von 99 Toten bei den regierungskritischen Protesten in der Hauptstadt Dhaka und in anderen Teilen des südasiatischen Landes. Das Innenministerium verschärfte die zuletzt gelockerte Ausgangssperre.

