Wirtschaftsflaute treibt immer mehr Firmen in die Pleite

Wien - Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Österreich ist im ersten Halbjahr 2024 um mehr als ein Viertel auf 3.363 (+26,4 Prozent) gestiegen, wobei laut der endgültigen Statistik des Gläubigerschutzverbandes Creditreform die Zahl der tatsächlich eröffneten Verfahren gegenüber der ersten Jahreshälfte 2023 um 34,6 Prozent auf 2.099 zunahm. Besonders besorgniserregend ist der massive Anstieg der mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzen um 14,7 Prozent auf 1.264 Fälle.

Krisenstab in Großbritannien gegen Krawalle Rechtsextremer

London - Wegen der schweren Ausschreitungen Rechtsextremer in England und Nordirland hat die britische Regierung heute eine Sitzung des nationalen Krisenstabs COBRA angesetzt. Premierminister Keir Starmer von der Labour Party hatte am Sonntag ein hartes Durchgreifen der Strafverfolgungsbehörden angekündigt. "Ich garantiere Ihnen, Sie werden es bereuen, an diesen Unruhen teilgenommen zu haben", sagte er bei einer Pressekonferenz an Randalierer und Scharfmacher gerichtet.

Drohungen des Iran gegen Israel - Ringen um Deeskalation

Washington/Tel Aviv - Angesichts eines befürchteten Angriffs des Iran und seiner Verbündeten auf Israel laufen die diplomatischen Bemühungen zur Beruhigung der Lage in Nahost auf Hochtouren. Israel kann bei einem Vergeltungsangriff des Irans fest mit Verteidigungshilfe durch das US-Militär rechnen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sicherte "eiserne Unterstützung" zu. Ein iranischer Sprecher betonte am Montag, es sei nötig, Israel zu "bestrafen", um weitere Instabilität zu verhindern.

Zwei Jahre Haft für Bankomat-Sprengungen im Mühlviertel

Linz/Reichenthal/Schlägl - Ein 22-Jähriger aus den Niederlanden ist wegen der Beteiligung an zwei Bankomat-Sprengungen im Dezember 2023 im Mühlviertel am Montag in Linz rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Schaden ging in die Hunderttausende Euro, die Täter gingen äußerst brachial vor. Der Mann, der für die Taten mit Komplizen extra aus Tschechien angereist sein soll, war geständig, der Prozess damit kurz.

Babler fordert "Recht auf Banktermin" ohne Mehrkosten

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler will höhere Gebühren für persönliche Beratungen und Banktermine verbieten. Dabei geht es den Sozialdemokraten um ältere Menschen, die keine "Diskriminierung durch Digitalisierung" treffen dürfe. Also brauche es ein "Recht auf Banktermin", was auch durch mobile Berater erfolgen könne, sowie ein "Gebührenverbot für Bankgeschäfte am Schalter". Auch die Dauer-Forderung nach einem Bankomat in jeder Gemeinde wird bekräftigt.

Pkw geriet im Katschbergtunnel in Brand

St. Michael im Lungau - Im Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist am Sonntagabend ein Auto in Brand geraten. Als der 39-jährige Lenker Rauch aus dem Motorraum schlagen sah, stoppte er den Pkw in einer Pannenbucht. Der Serbe und zwei Mitfahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dutzende Insassen nachfolgender Fahrzeuge wurden über Rettungsstollen und die zweite Tunnelröhre aus dem Gefahrenbereich gebracht, zum Teil konnten Lenker noch selbst aus dem Tunnel fahren.

Todesopfer bei Gletschereinsturz am Mont Blanc in Frankreich

Rom/Chatel (Haute-Savoie) - Beim Einsturz eines Teils eines Gletschers auf der französischen Seite des Mont-Blanc-Massivs ist am Montagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer, teilte die Präfektur des französischen Haute-Savoie mit. Sieben weitere Bergsteiger konnten sich unverletzt retten. Über die Herkunft des Todesopfers gab es zunächst keine Angaben.

Mann in Kärnten auf dem Nachhauseweg von Zug getötet

Steinfeld - Ein 35-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend in Steinfeld (Bezirk Spittal an der Drau) von einem Zug erfasst und getötet worden. Der laut Zeugenaussagen stark Betrunkene wollte von einem Fest in Steinfeld über die Bahngleise in seinen Heimatort Greifenburg gehen. Als er gegen 21.35 Uhr die Gleise betrat, passierte ein Zug von Villach in Richtung Lienz die Stelle und erfasste den Mann, teilte die Polizei am Montag mit.

