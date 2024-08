Bangladeschische Regierungschefin zurückgetreten

Dhaka - Nach wochenlangen Massenprotesten in Bangladesch ist Regierungschefin Sheikh Hasina nach Angaben von Armeechef Waker-uz-Zaman zurückgetreten. Es werde nun eine "Übergangsregierung" gebildet, kündigte er am Montag in einer im staatlichen Fernsehen übertragenen Rede an die Nation an. Zuvor hatten Demonstranten den Amtssitz von Hasina gestürmt, die ihrerseits nach Angaben aus ihrem Umfeld mit dem Hubschrauber aus Dhaka nach Indien floh.

Bekanntgabe von Harris' Vizekandidat erwartet

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftsanwärterin Kamala Harris steht kurz vor der Bekanntgabe ihres Vizepräsidentschaftskandidaten für die Wahl im November. Die 59-Jährige will ihre Entscheidung zeitnah verkünden und Dienstagabend (Ortszeit) erstmals gemeinsam mit dem neuen Vize bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im wichtigen Swing State Pennsylvania auftreten. Der genaue Zeitpunkt der Verkündung ist offen.

USA bemühen sich um Deeskalation in Nahost

Washington/Amman - Angesichts drohender Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten gegen Israel bemüht sich USA weiter um Deeskalation im Nahen Osten. In einem Telefonat mit dem jordanischen König Abdullah II. erörterte US-Präsident Joe Biden laut Weißem Haus seine Bemühungen um eine Deeskalation der Spannungen. Er plädierte für die Vermittlung eines Abkommens über einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas.

UNO kündigt neun UNRWA-Mitarbeiter wegen Terror-Vorwürfen

New York - Nach schweren Terror-Vorwürfen haben die Vereinten Nationen die Zusammenarbeit mit neun Mitarbeitern des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA aufgekündigt. Eine seit Monaten laufende Untersuchung sei zu dem Schluss gekommen, dass "erhaltene Hinweise darauf hindeuten, dass UNRWA-Mitarbeiter möglicherweise an den bewaffneten Angriffen vom 7. Oktober 2023 beteiligt waren", teilte die Weltorganisation mit.

Todesopfer bei Gletschereinsturz am Mont Blanc in Frankreich

Rom/Chatel (Haute-Savoie) - Beim Einsturz eines Teils eines Gletschers auf der französischen Seite des Mont-Blanc-Massivs ist am Montagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer, teilte die Präfektur des französischen Haute-Savoie mit. Sieben weitere Bergsteiger konnten sich unverletzt retten. Über die Herkunft des Todesopfers gab es zunächst keine Angaben.

10.000 wollten im ersten Halbjahr Polizisten werden

Wien - In Pension gehende Babyboomer, andere Lebensplanungen unter jungen Menschen, die Corona-Pandemie und nicht zuletzt für viele immer schwieriger zu erfüllende Anforderungen für den Job: Die heimische Polizei hatte in den vergangenen Jahren durchaus Schwierigkeiten, ausreichend Nachwuchs zu bekommen. Die Verantwortlichen reagierten mit einer Rekrutierungskampagne, und die scheint Früchte zu tragen: Im ersten Halbjahr bewarben sich rund 10.000 Menschen für den Polizeiberuf.

Japan gedenkt Atombomben-Opfern von Hiroshima

Hiroshima - In Japan wird am Dienstag des Atombomben-Abwurfs auf die Stadt Hiroshima durch die USA vor 79 Jahren gedacht. In der Früh des 6. August 1945 hatte ein Bomber der US-Armee eine Uranium-135-Bombe über Hiroshima abgeworfen. Unmittelbar danach und in den ersten Monaten nach dem Angriff starben etwa 140.000 Menschen, in den folgenden Jahren tötete die radioaktive Strahlung weitere 60.000 Menschen.

Waldschäden verändern CO2-Bilanz von Amazonas

Pasadena (Kalifornien)/Brasilia - Der südliche Amazonas-Regenwald stößt durch Waldschäden mittlerweile deutlich mehr Kohlendioxid (CO2) aus, als er aufnimmt. Das ergibt sich aus der Auswertung von Luftaufnahmen in den brasilianischen Bundesstaaten Rond�nia, Mato Grosso und Par� in den Jahren 2016 bis 2018. Wie die Studie unter Leitung von Ovidiu Csillik vom California Institute of Technology in Pasadena zeigt, haben die Schäden ganz unterschiedliche Ursachen, wobei der Mensch oft eine Rolle spielt.

