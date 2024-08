Unvereinbarkeitsausschuss beschäftigt sich mit Kickl

Wien - Der Unvereinbarkeitsausschuss des Nationalrats ist am Dienstag zusammengekommen, um sich mit Vorwürfen der SPÖ gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl zu beschäftigen. Kickl wird vorgeworfen, Nebeneinkünfte nicht gemeldet und damit gegen die Transparenzregeln verstoßen zu haben. Der FPÖ-Chef bestreitet dies.

"Letzte Generation" Österreich beendet Proteste

Wien - Die "Letzte Generation" Österreich beendet ihre Proteste wie das Ankleben an Straßen, aber auch die anderen Formen des bisherigen Aktivismus. Wie deren Sprecherin Marina Hagen-Canaval am Dienstag gegenüber der APA präzisierte, würde die Kampagne unter dem Namen der "Letzten Generation" eingestellt. "Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr." Aber es werde "neue Projekte des Widerstands geben", welche, wisse man noch nicht.

Harris klar gewählt, Warten auf ihren Vize-Kandidaten

Washington - Kamala Harris geht nach dem Abschluss der internen Abstimmung der US-Demokraten mit vollem Rückhalt in die US-Präsidentschaftswahl im November. Sie kam auf 99 Prozent der rund 4.500 Delegiertenstimmen, teilte die Demokratische Partei mit. Die Schwelle zur Mehrheit hatte sie bereits am Freitag überschritten. Harris war die einzige Anwärterin, ihre Nominierung muss jetzt noch formal besiegelt werden. Die 59-Jährige dürfte nun sehr bald mitteilen, wer ihr Vize wird.

"Swiftflation" auch in Wien - Hotelzimmer deutlich teurer

Wien - Der Hype um Taylor Swift scheint keine Grenzen zu kennen. Immer wieder ist auch Thema, dass der US-Megastar mit seinen Konzerten auch die Inflation antreibe. So stürmen Fans nicht nur die Stadien und Hallen, sondern auch Unterkünfte und Lokalitäten in den Konzertstädten. Nun ist Wien an der Reihe. Die kurze Antwort der Nationalbank auf die "Swiftflation"-Frage lautet: Ja, es gibt sie. Darauf ließen erste Datenanalysen schließen. Hotelzimmer sind bis zu 45 Prozent teurer.

Infineon Österreich streicht in nächsten 2 Jahren 380 Jobs

Wien/Villach/Neubiberg - Bei Infineon Österreich wird der Sparstift angesetzt. Im Rahmen des bereits im Mai von der deutschen Mutter angekündigten Sparprogramms sollen auch Stellen in Österreich reduziert werden. Konkret sollen in den nächsten zwei Jahren 380 von insgesamt 6.000 Stellen in Österreich wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, teilte das Unternehmen auf APA-Anfrage am Dienstag mit. Infineon ist in Österreich mit einem Werk in Villach vertreten.

Leitindex in Japan erholte sich nach Absturz deutlich

Tokio - Nach dem "schwarzen Montag" hat sich der japanische Leitindex Nikkei am Dienstag wieder deutlich erholt. Bis Börsenschluss legte der Index von 225 börsennotierten Unternehmen des Landes um 10,23 Prozent zu und erreichte 34.675.46 Punkte. Am Montag war der Nikkei um mehr als 12 Prozent gefallen. Es war der größte Punkteabsturz binnen eines Handelstages seiner Geschichte.

Yunus als Interimspremier in Bangladesch im Gespräch

Dhaka - Nach dem Rücktritt und der Flucht von Regierungschefin Sheikh Hasina Wajed aus Bangladesch infolge wochenlanger Massenproteste hat sich ein Anführer der Studentenproteste für den Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus (84) als Chef einer Übergangsregierung ausgesprochen. Der "international anerkannte" Yunus, "der breite Akzeptanz genießt, könnte leitender Berater einer Interimsregierung sein", sagte Nahid Islam, Anführer der Vereinigung Studenten gegen Diskriminierung (SAD).

Ukraine und Russland greifen sich mit Drohnen und Raketen an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig mit Drohnen und Raketen angegriffen. In der russischen Grenzregion Belgorod ist Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow zufolge ein Zivilist bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Über der Region seien neun Drohnen abgeschossen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Über der Region Kursk seien es am frühen Dienstag 13 Drohnen gewesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red