Harris wählt Minnesotas Gouverneur Walz als Vize-Kandidat

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will zusammen mit dem Gouverneur des US-Staates Minnesota in den Wahlkampf ziehen. Tim Walz werde ihr Kandidat für den Vizeposten, wie US-Medien am Dienstag berichteten. Der 60-jährige frühere Lehrer steht seit 2019 an der Spitze des 5,7-Millionen-Einwohner-Staates. Er gilt als Politiker, der mit seiner einfachen Sprache auch zu Wählern ohne akademische Bildung Zugang findet.

Angriff erwartet: Iran und Israel zu Mäßigung aufgerufen

Washington/Amman - Angesichts drohender Vergeltungsschläge des Iran gegen Israel sind die beiden Konfliktparteien von ihren Verbündeten zur Mäßigung aufgerufen worden. Insidern zufolge soll der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, dem iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian am Montag eine Botschaft von Kreml-Chef Wladimir Putin überbracht haben, von Angriffen auf israelische Zivilisten abzusehen. Zuvor hatten die USA Israel zur Zurückhaltung aufgerufen.

Gegenseitige Angriffe von Israel und Hisbollah

Beirut/Tel Aviv - Vor dem befürchteten iranischen Angriff auf Israel ist es am Dienstag neuerlich zu Feindseligkeiten zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah gekommen. Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon wurden fünf Menschen getötet, teilten die libanesischen Behörden mit. Aus Sicherheitskreisen verlautete, dass vier Hisbollah-Mitglieder getötet wurden. Die radikale Schiitenmiliz gab bekannt, einen Schwarm Kampfdrohnen auf Nordisrael abgefeuert zu haben.

Unvereinbarkeitsausschuss beschäftigte sich mit Kickl

Wien - Der Unvereinbarkeitsausschuss des Nationalrats hat sich am Dienstag mit Vorwürfen der SPÖ gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl beschäftigt. Kickl wird vorgeworfen, Nebeneinkünfte nicht gemeldet und damit gegen die Transparenzregeln verstoßen zu haben. Der FPÖ-Chef bestreitet dies. Vom Ausschuss wurde er nun aufgefordert, innerhalb von vier Wochen Nachfragen zu beantworten und Nachweise vorzulegen.

WHO wegen "miserabler" Corona-Impfraten alarmiert

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert angesichts zunehmender Corona-Infektionen Impfkampagnen für Risikogruppen. Die Impfraten für ältere Menschen und Gesundheitspersonal seien besorgniserregend zurückgegangen und hätten ein miserables Niveau erreicht, sagte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove in Genf. "Wir brauchen hier dringend eine Trendwende." Unter allen Corona-Tests steigt der Anteil an positiven Ergebnissen seit einigen Wochen und liegt über zehn Prozent.

Ungünstige Witterung drückt 2024 auf die Getreideernte

Wien - Die Getreideernte liegt heuer laut AgrarMarkt Austria (AMA) unter den Erwartungen. Schuld daran seien schwierige Witterungsbedingungen, rückläufige Anbauflächen und gesunkene Hektarerträge. Die heimische Gesamtproduktion dürfte um 4 Prozent oder 210.000 Tonnen auf 5 Mio. Tonnen sinken. Bei Getreide ohne Mais beträgt der aktuell prognostizierte Rückgang fast 10 Prozent auf 3 Mio. Tonnen. Die Versorgung sei aber "komfortabel gesichert". Der Bio-Anbau ist unter Druck.

Wiener Würstelstände wollen Ausnahme von Pfandpflicht

Wien - Der Verein der Wiener Würstelstände fordert eine Ausnahmeregelung für kleine Betriebe bei der kommenden Pfandpflicht. Ab 2025 müssen Gastronomiebetriebe jede Packungsgröße, die sie verkaufen, wieder zurücknehmen. Vonseiten der Würstelstandbetreiber wird beklagt, dass man dafür keinen Platz habe und deshalb gefordert, von der Rücknahmepflicht ausgenommen zu werden. Die Forderung bezieht sich auf alle Betriebe mit einer Verkaufsfläche unter 25 Quadratmetern.

Ukraine und Russland greifen sich mit Drohnen und Raketen an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig mit Drohnen und Raketen angegriffen. In der russischen Grenzregion Belgorod ist Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow zufolge ein Zivilist bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Über der Region seien neun Drohnen abgeschossen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Über der Region Kursk seien es am frühen Dienstag 13 Drohnen gewesen.

Wiener Börse zeigt sich nach schwachen Vortagen mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf mit Zuwächsen in der Gewinnzone gehalten, nachdem es an den vorangegangenen Handelstagen aufgrund von Rezessionssorgen in den USA deutlich hinabgegangen war. Der ATX steigerte sich gegen 14.55 Uhr um 0,26 Prozent auf 3.452,73 Einheiten. Die europäischen Börsen konnten ihre anfänglichen Tagesgewinne indes nicht halten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red