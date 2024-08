Koalition einigte sich auf Paket samt OeNB-Spitze

Wien - Nach wochenlangem Ringen hat sich die türkis-grüne Regierungskoalition auf die Besetzung wichtiger Schlüsselposten geeinigt. Der amtierende Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) wird neuer OeNB-Gouverneur. Fixiert wurden außerdem die Leitung der neuen Krisenkoordination und Nachbesetzungen in der Justiz. Das Personalpaket wird noch am Dienstag per Umlaufbeschluss im Ministerrat beschlossen, hieß es am Dienstagabend aus Regierungskreisen.

Harris wählt Minnesotas Gouverneur Walz als Vize-Kandidat

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will zusammen mit dem Gouverneur des US-Staates Minnesota in den Wahlkampf ziehen. Tim Walz werde ihr Kandidat für den Vizeposten. Das teilte die Demokratin über Social Media mit. Der 60-jährige frühere Lehrer steht seit 2019 an der Spitze des 5,7-Millionen-Einwohner-Staates. Er gilt als Politiker, der mit seiner einfachen Sprache auch zu Wählern ohne akademische Bildung Zugang findet.

Israel-Jets kurz vor Rede von Hisbollah-Chef über Beirut

Washington/Amman - Israelische Kampfflugzeuge haben am Dienstag kurz vor einer Rede von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah im Tiefflug über Beirut dreimal die Schallmauer durchbrochen. Augenzeugen berichteten, es seien die lautesten Knallgeräusche seit Jahren in der libanesischen Hauptstadt gewesen. Die Jets seien mit bloßem Auge zu sehen gewesen. Es sei zu einem der stärksten Überschallknalle gekommen, die die Einwohner seit Jahren gehört hätten.

Eine Person in Salzburger Freizeitpark schwer verletzt

Straßwalchen - Im Fantasiana-Erlebnispark in Straßwalchen (Flachgau) sind am Dienstagnachmittag zwei Mitarbeiter bei einer der Attraktionen des Parks eingeklemmt worden. Die beiden Männer waren im Inneren eines als Burgturm verkleideten "Freefall-Towers" mit Wartungsarbeiten beschäftigt, als es aus noch ungeklärter Ursache in sieben Metern Höhe zu dem Arbeitsunfall kam. Offenbar hatte sich ein Teil gelöst. Laut Rotem Kreuz wurde eine Person schwer und eine Person leicht verletzt.

Fünf Tote durch Sturm "Debby" im Südosten der USA

Atlanta (Georgia)/Columbia (South Carolina) - In den USA ist durch Tropensturm "Debby" ein weiterer Mensch im Südosten des Landes ums Leben gekommen. Wie die Gerichtsmedizin im Bezirk Colquitt County im Bundesstaat Georgia mitteilte, starb ein 19-Jähriger, als ein Baum auf ein Haus krachte. Seit Montag wurden damit mindestens fünf Menschen durch den Sturm getötet. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte am Dienstag vor "möglicherweise historischen Regenfällen" und "katastrophalen Überschwemmungen".

Opfer nach gegenseitigen Angriffen bei Kursk und Charkiw

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Angriffe auf die ostukrainische Großstadt Charkiw und ukrainische Attacken gegen die südrussische Region Kursk haben auf beiden Seiten zu Opfern geführt. Allein bei einem russischen Raketenangriff auf das Zentrum von Charkiw wurden mindestens acht Menschen verletzt, teilte die ukrainischen Behörden mit. Die ballistische Rakete vom Typ "Iskander" habe schwere Schäden an Gebäuden verursacht.

Parlament in Bangladesch aufgelöst

Dhaka - Einen Tag nach Rücktritt und der Flucht von Langzeit-Regierungschefin Sheikh Hasina aus Bangladesch hat der Präsident des Landes das Parlament aufgelöst. Das Staatsoberhaupt kam damit einer zentralen Forderung der Studenten nach, die die wochenlangen Massenproteste gegen die Regierung von Hasina angeführt hatten. Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus könnte Schlüsselfigur des Übergangs werden. Er hat sich dazu bereit erklärt, eine Übergangsregierung anzuführen.

Fünf Schuldsprüche in Prozess in Linz wegen Kryptobetrugs

Linz - Ein Prozess in Linz gegen sechs Männer wegen schweren Betrugs um eine wertlose Kryptowährung hat Dienstagabend fünf Schuldsprüche gebracht. Die Strafhöhen reichen von dreieinhalb Jahren unbedingter Haft bis zu 24 Monaten teilbedingt, acht davon unbedingt. Keines der Urteile ist rechtskräftig. Wegen eines neuerlichen Beweisantrags hat es gegen einen der Angeklagten noch kein Urteil gegeben, teilte das Gericht mit.

Wiener Börse beendet am Dienstag Verlustserie

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen und damit ihre tiefrote viertägige Verlustserie beendet. Seit Freitag hielten weltweit Rezessionsängste in den USA die Börsen in ihrem Bann. Der ATX steigerte sich heute zum Sitzungsende um 0,72 Prozent auf 3.468,36 Einheiten. Auf Wochensicht steht allerdings ein Minus von 6,3 Prozent zu Buche.

