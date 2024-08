Hisbollah-Chef kündigt Vergeltung an

Washington/Amman - Der Chef der Schiiten-Miliz Hisbollah, Hassan Nasrallah, bezeichnet das Hinauszögern des angekündigten Vergeltungsschlags gegen Israel als "Teil der Strafe". In einer Videobotschaft sagte der Generalsekretär der Gruppe vor Tausenden Anhängern in der libanesischen Hauptstadt Beirut: "Das israelische Warten ist Teil der Vergeltung und Teil des Kampfes." Er betonte: "Unsere Vergeltung wird kommen. Nichts wird uns davon abhalten, egal, wie die Konsequenzen aussehen."

Koalition einigte sich auf Paket samt OeNB-Spitze

Wien - Nach wochenlangem Ringen hat sich die türkis-grüne Regierungskoalition auf die Besetzung wichtiger Schlüsselposten geeinigt. Der amtierende Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) wird neuer OeNB-Gouverneur. Fixiert wurden außerdem die Leitung der neuen Krisenkoordination und Nachbesetzungen in der Justiz. Das Personalpaket wird noch am Dienstag per Umlaufbeschluss im Ministerrat beschlossen, hieß es am Dienstagabend aus Regierungskreisen.

Nobelpreisträger leitet Übergangsregierung in Bangladesch

Dhaka - Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus soll die Übergangsregierung in Bangladesch leiten. Dies teilte das Büro von Präsident Mohammed Shahabuddin am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) mit. Yunus hatte sich zuvor bereit erklärt, nach der Flucht von Regierungschefin Sheikh Hasina aufgrund von Massenprotesten das Amt des Übergangsregierungschefs zu übernehmen.

Eine Person in Salzburger Freizeitpark schwer verletzt

Straßwalchen - Im Fantasiana-Erlebnispark in Straßwalchen (Flachgau) sind am Dienstagnachmittag zwei Mitarbeiter bei einer der Attraktionen des Parks eingeklemmt worden. Die beiden Männer waren im Inneren eines als Burgturm verkleideten "Freefall-Towers" mit Wartungsarbeiten beschäftigt, als es aus noch ungeklärter Ursache in sieben Metern Höhe zu dem Arbeitsunfall kam. Offenbar hatte sich ein Teil gelöst. Laut Rotem Kreuz wurde eine Person schwer und eine Person leicht verletzt.

Airport Wien und Frankfurt: Millionenklagen gegen Aktivisten

Wien/Schwechat/Frankfurt - Die Flughafenbetreiber in Wien und Frankfurt sehen hohe Verluste wegen Störaktionen und gehen rechtlich gegen Aktivisten vor, die zuletzt mehr oder weniger tiefgreifende Störungen lieferten. "Mit einem sechsstelligen Betrag ist zu rechnen", sagte ein Flughafensprecher am Dienstag der APA, noch ohne eine genaue Summe zu beziffern. Zuvor war bekanntgeworden, dass Deutschlands größter Flughafen Fraport eine Million Euro einklagt.

Babler optimistisch, dass er bei Wahl im Herbst Erster wird

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich am Dienstagabend bei den Puls 4/Puls 24-"Sommergesprächen" optimistisch gezeigt, bei der Nationalratswahl "als Erster durchs Ziel" zu gehen. In Bezug auf mögliche Koalitionspartner wollte er sich nicht in die Karten schauen lassen. Seine "Wunschkoalition" sei eine Alleinregierung. Zu parteiinternen Lage zeigte sich Babler zuversichtlich, dass die Sozialdemokratie in den vergangenen Wochen verstanden habe, dass sie geeinter auftreten müsse.

Prozess gegen Beautysalon-Betreiberin wegen Abnehmspritzen

Wien - Gegen die Betreiberin eines Beauty-Salons wird am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen gewerbsmäßigen Betrugs und versuchter schwerer Körperverletzung verhandelt. Die Anklage legt ihr zur Last, seit November 2023 dermatologische und kosmetische Behandlungen ohne die erforderlichen Ausbildungen und Zulassungen durchgeführt zu haben. Vor allem soll sie mehreren Patientinnen gefälschte Abnehmspritzen - das an sich rezeptpflichtige Diabetesmedikament Ozempic - verkauft haben.

Opfer nach gegenseitigen Angriffen bei Kursk und Charkiw

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Angriffe auf die ostukrainische Großstadt Charkiw und ukrainische Attacken gegen die südrussische Region Kursk haben auf beiden Seiten zu Opfern geführt. Allein bei einem russischen Raketenangriff auf das Zentrum von Charkiw wurden mindestens acht Menschen verletzt, teilte die ukrainischen Behörden mit. Die ballistische Rakete vom Typ "Iskander" habe schwere Schäden an Gebäuden verursacht.

