Polizeieinsatz in Wien-Ottakring - Mann in Wohnung tot

Wien - Bei einer Explosion im Zuge eines Polizeieinsatzes in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch der Mann, dem der Einsatz gegolten hatte, ums Leben gekommen. Zumindest sechs weitere Menschen wurden leicht verletzt. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA sagte, wurde der Einsatz durch den Mann ausgelöst, der aus dem Fenster einer Wohnung in der Klausgasse Gegenstände geworfen hatte. Die Polizei rückte an.

Hisbollah-Chef kündigt Vergeltung an

Washington/Amman - Der Chef der Schiiten-Miliz Hisbollah, Hassan Nasrallah, bezeichnet das Hinauszögern des angekündigten Vergeltungsschlags gegen Israel als "Teil der Strafe". In einer Videobotschaft sagte der Generalsekretär der Gruppe vor Tausenden Anhängern in der libanesischen Hauptstadt Beirut: "Das israelische Warten ist Teil der Vergeltung und Teil des Kampfes." Er betonte: "Unsere Vergeltung wird kommen. Nichts wird uns davon abhalten, egal, wie die Konsequenzen aussehen."

Koalition einigte sich auf Paket samt OeNB-Spitze

Wien - Nach wochenlangem Ringen hat sich die türkis-grüne Regierungskoalition auf die Besetzung wichtiger Schlüsselposten geeinigt. Der amtierende Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) wird neuer OeNB-Gouverneur. Fixiert wurden außerdem die Leitung der neuen Krisenkoordination und Nachbesetzungen in der Justiz. Das Personalpaket wird noch am Dienstag per Umlaufbeschluss im Ministerrat beschlossen, hieß es am Dienstagabend aus Regierungskreisen.

"Außenseiter" Harris und Walz bei Wahlkampf-Debüt bejubelt

Washington - Unter tosendem Jubel sind die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr frisch auserkorener Vize Tim Walz erstmals zusammen bei einer Wahlkampfveranstaltung aufgetreten. Rund 10.000 Anhänger empfingen das Duo in Philadelphia (Bundesstaat Pennsylvania) zum Auftakt einer Tour durch politisch besonders umkämpfte Bundesstaaten, die bei der Wahl im November eine Schlüsselrolle spielen dürften. Walz zeigte sich in seiner ersten Rede angriffig.

Dornauer legt Babler Latte auf Platz zwei

Innsbruck/Wien - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer schlägt vor der Nationalratswahl Pflöcke ein. Die SPÖ bzw. Vorsitzender Andreas Babler müsse "mindestens auf Platz zwei" kommen, wenngleich Platz eins das Ziel sei, sagte er im APA-Interview. Ob es sonst Konsequenzen brauche? "Über das reden wir nicht vor dem 29. September", meinte Dornauer, der sich auch offen für eine Diskussion über eine Reform der Sozialhilfe für Migranten sowie für Einsparungen wegen der Haushaltssituation zeigte.

Airport Wien und Frankfurt: Millionenklagen gegen Aktivisten

Wien/Schwechat/Frankfurt - Die Flughafenbetreiber in Wien und Frankfurt sehen hohe Verluste wegen Störaktionen und gehen rechtlich gegen Aktivisten vor, die zuletzt mehr oder weniger tiefgreifende Störungen lieferten. "Mit einem sechsstelligen Betrag ist zu rechnen", sagte ein Flughafensprecher am Dienstag der APA, noch ohne eine genaue Summe zu beziffern. Zuvor war bekanntgeworden, dass Deutschlands größter Flughafen Fraport eine Million Euro einklagt.

Nobelpreisträger leitet Übergangsregierung in Bangladesch

Dhaka - Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus soll die Übergangsregierung in Bangladesch leiten. Dies teilte das Büro von Präsident Mohammed Shahabuddin am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) mit. Yunus hatte sich zuvor bereit erklärt, nach der Flucht von Regierungschefin Sheikh Hasina aufgrund von Massenprotesten das Amt des Übergangsregierungschefs zu übernehmen.

