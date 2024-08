Polizeieinsatz in Wien-Ottakring - Mann in Wohnung tot

Wien - Bei einer Explosion im Zuge eines Polizeieinsatzes in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch der Mann, dem der Einsatz gegolten hatte, ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden leicht verletzt. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA sagte, wurde der Einsatz durch den Mann ausgelöst, der aus dem Fenster einer Wohnung in der Klausgasse Gegenstände geworfen hatte. Die Polizei rückte an.

Mehrere Häuser bei Polizeieinsatz in NÖ evakuiert

Ternitz - In Ternitz im Bezirk Neunkirchen hat am Mittwochvormittag ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Mehrere Häuser seien evakuiert und Straßensperren errichtet worden, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager auf APA-Anfrage. Spezialeinheiten seien ausgerückt. Die Bevölkerung werde ersucht, die Anweisungen der Polizei zu befolgen. Den Grund des Einsatzes will man erst nach dessen Ende öffentlich bekannt geben, betonte der Sprecher.

Russland wirft Ukraine "Terrorakt" in Kursk vor

Moskau - Russland wirft der Ukraine weitere Angriffe auf die Oblast Kursk nahe der Grenze vor und spricht von einem "Terrorakt" gegen die Zivilbevölkerung. Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums sind bei ukrainischen Angriffen auf Kursk 24 Menschen verletzt worden. Darunter seien sechs Kinder, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf das Ministerium.

Hoteleinsturz in Deutschland: Ein Toter, mehrere verschüttet

Trier/Mainz - Nach einem teilweisen Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz haben Einsatzkräfte vier Menschen aus den Trümmern geborgen: ein zwei Jahre altes Kind sowie zwei Frauen und einen Mann. Ihr Zustand war zunächst unklar. Von den Einsatzkräften wurde ein Toter geortet. Acht weitere Menschen waren durch Trümmer im Gebäude eingeklemmt und teils schwer verletzt worden. Zu zwei von ihnen habe man keinen Kontakt, hieß es bei den Einsatzkräften.

Australien fordert weniger "Zwang" von China im Pazifik

Sydney - Die australische Regierung hat China aufgefordert, bei seinen Beziehungen zu den Inselstaaten im Pazifik von "Zwang" abzusehen und seine Unterstützung für sie "transparenter" zu gestalten. Neue wirtschaftliche Möglichkeiten für die pazifischen Inseln sollten nicht mit "Zwang und Einmischung" einhergehen, forderte der australische Pazifik-Minister Pat Conroy am Mittwoch.

Haus nach Mure in Osttirol evakuiert

Nußdorf-Debant - Eine Mure hat am frühen Dienstagabend in Nußdorf-Debant in Osttirol eine hinter einem Haus gelegene Gemeindestraße komplett verlegt. Mehrere Kubikmeter Schlamm und Geröll waren von einem Hang abgerutscht und machten die Straße vorerst unbefahrbar. Die Bewohnerin des gefährdeten Hauses wurde evakuiert, teilte die Polizei mit. Weitere 15 Bewohner der etwas höher gelegenen Höfe waren vorerst von der Außenwelt abgeschnitten. Verletzt wurde niemand.

