Cobra schoss bei Explosion in Wien-Ottakring

Wien - Das Einsatzkommando (Eko) Cobra hat im Zuge des Großeinsatzes am Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Ottakring von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Das bestätigte der Leiter des Ermittlungsdienstes im Wiener Landeskriminalamt, Gerhard Winkler, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Der ums Leben gekommene Mann war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Mieter der Wohnung in der Klausgasse, ein 47-jähriger serbischer Staatsbürger.

Österreicher senden im Schnitt pro Tag 29 Chatnachrichten

Wien - 95 Milliarden Chatnachrichten haben die Österreicherinnen und Österreicher 2023 in ihre Smartphones getippt. Legt man die Gesamtanzahl auf die Bevölkerung um, kommen auf eine Person rund 29 Chatnachrichten pro Tag, berichtete Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), am Mittwoch. SMS wurden dagegen nur mehr rund eine Milliarde verschickt, im Schnitt jeden dritten Tag eine pro Person.

Hoteleinsturz in Deutschland: Zwei Tote, mehrere verschüttet

Trier/Mainz - Nach dem teilweisen Hoteleinsturz in Kröv im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz haben die Ermittler einen zweiten Todesfall bestätigt. Es seien vermutlich direkt bei dem Einsturz ein Mann und eine Frau gestorben, teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit. Zu drei noch Verschütteten haben die Rettungskräfte demnach Kontakt. Sie seien wahrscheinlich schwer verletzt. Das sagte der Brand-und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch.

Mehrere Häuser bei Polizeieinsatz in NÖ evakuiert

Ternitz - In Ternitz im Bezirk Neunkirchen hat am Mittwochvormittag ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Mehrere Häuser seien evakuiert und Straßensperren errichtet worden, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager auf APA-Anfrage. Spezialeinheiten seien ausgerückt. Die Bevölkerung werde ersucht, die Anweisungen der Polizei zu befolgen. Den Grund des Einsatzes will man erst nach dessen Ende öffentlich bekannt geben, betonte der Sprecher.

Reparaturbonus gilt ab September auch für Fahrräder

Wien - Der Reparaturbonus des Klimaministeriums kann ab 16. September auch für Fahrräder ohne elektrische Motorunterstützung sowie für Fahrradanhänger eingelöst werden. Bisher galt die Förderung des Bundes nur für Geräte mit elektronischen oder elektrischen Bauteilen, E-Bikes waren also dabei, normale Fahrräder nicht. Von Rennrädern bis Mountainbikes werden künftig alle gängigen Fahrräder abgedeckt, gab das Ministerium am Mittwoch bekannt.

Russland wirft Ukraine "Terrorakt" in Kursk vor

Moskau - Russland wirft der Ukraine weitere Angriffe auf die Oblast Kursk nahe der Grenze vor und spricht von einem "Terrorakt" gegen die Zivilbevölkerung. Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums sind bei ukrainischen Angriffen auf Kursk 24 Menschen verletzt worden. Darunter seien sechs Kinder, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf das Ministerium.

Australien fordert weniger "Zwang" von China im Pazifik

Sydney - Die australische Regierung hat China aufgefordert, bei seinen Beziehungen zu den Inselstaaten im Pazifik von "Zwang" abzusehen und seine Unterstützung für sie "transparenter" zu gestalten. Neue wirtschaftliche Möglichkeiten für die pazifischen Inseln sollten nicht mit "Zwang und Einmischung" einhergehen, forderte der australische Pazifik-Minister Pat Conroy am Mittwoch.

Erster Finnwal bei neuer Jagd in Japan getötet

Tokio - Japans Walfänger machen erstmals seit Jahren wieder Jagd auf Finnwale. Das Walfangunternehmen Kyodo Senpaku habe den ersten Finnwal erlegt, bestätigte ein Sprecher der zuständigen Fischereibehörde in Tokio. Die Behörde hatte kürzlich für dieses Jahr eine Fangquote von 59 Finnwalen in japanischen Gewässern gebilligt. Internationale Tier- und Umweltschützer verurteilen Japans Walfang scharf. Finnwale sind in der Roten Liste als "verletzlich" eingestuft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red