Höchstwert bei Abschiebungen im ersten Halbjahr

Wien - Nach dem Höchstwert an Abschiebungen im Vorjahr hat es auch im ersten Halbjahr 2024 einen entsprechenden Rekordwert gegeben, gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt. Gezählt wurden 3.080 "freiwillige Ausreisen" und 3.473 "zwangsweise Außerlandesbringungen" von Ausländern, zusammen 6.553 und damit um sechs Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Bluttat in Wiener Hotel: Tscheche tötete schon zuvor Mann

Wien - Gleich zwei Bluttaten in einem Hotel in Wien-Alsergrund sollen auf das Konto eines 33-jährigen Tschechen gehen, wobei der erste Fall, ein Fenstersturz, zunächst nicht eindeutig als Fremdverschulden eingeordnet werden konnte. Wie die Polizei am Mittwoch bei einer Pressekonferenz erläuterte, war der Mann nach dem Fund seines zweiten Opfers am 23. Juli rasch ins Visier geraten und noch am selben Tag in seiner Heimat verhaftet worden.

Cobra schoss bei Explosion in Wien-Ottakring

Wien - Das Einsatzkommando (Eko) Cobra hat im Zuge des Großeinsatzes am Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Ottakring von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Das bestätigte der Leiter des Ermittlungsdienstes im Wiener Landeskriminalamt, Gerhard Winkler, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Der ums Leben gekommene Mann war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Mieter der Wohnung in der Klausgasse, ein 47-jähriger serbischer Staatsbürger.

Katalanischer Separatist Puigdemont trat Rückkehr an

Barcelona/Madrid - Trotz eines Haftbefehls in Spanien hat der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont am Mittwoch laut eigenen Angaben nach fast sieben Jahren Exil die Rückkehr in die Heimat angetreten. Puigdemont will an der für Donnerstag geplanten Wahl eines neuen Regierungschefs Kataloniens teilnehmen. Allerdings könnte es sein, dass der 61-Jährige, der lange in Belgien lebte, in Spanien nicht weit kommt, weil die dortige Polizei schon auf ihn wartet.

Kreta von drei Starken Erdbeben erschüttert

Heraklion - Die größte griechische Insel Kreta ist am Vormittag gleich dreimal innerhalb einer halben Stunde von Erdbeben erschüttert worden. Nach bisherigen Angaben der örtlichen Medien kamen die Menschen mit dem Schrecken davon, verletzt wurde niemand. Auch Schäden gibt es laut den Informationen unter Berufung auf Kreise der Feuerwehr und der Polizei keine.

Ärztekammer will Reformen und Schulfach "Gesundheitsbildung"

Wien - Die Ärztekammer hat 50 Tage vor der Nationalratswahl ihre Forderungen an die Politik formuliert. Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart betonte am Mittwoch, es gelte, "nicht nur das gute Niveau zu erhalten, sondern auszubauen". Zentrale Forderung ist die Stärkung der Gesundheitskompetenz, die Kammer schlägt dazu ein Schulfach "Gesundheitsbildung" vor. Zur Stärkung des Präventionsgedankens soll die E-Card zu einer "digitalen Gesundheitsvorsorgekarte" weiterentwickelt werden.

Hoteleinsturz in Deutschland: Zwei Tote, mehrere verschüttet

Trier/Mainz - Beim Einsturz eines Hotels in Kröv im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen getötet worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann, sagte Einsatzleiter Jörg Teusch. Wie der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich sagte, wurde die Leiche der Frau bereits geborgen. Zwei verletzte Menschen waren am frühen Nachmittag noch verschüttet, zuvor wurden mehrere lebend gerettet, darunter ein zwei Jahre altes Kind und dessen Mutter.

Tausende aus russischer Grenzregion Kursk evakuiert

Moskau - Angesichts ukrainischer Angriffe sind aus der russischen Grenzregion Kursk nach Angaben des dortigen Gouverneurs tausende Menschen evakuiert worden. "Mehrere tausend Menschen haben die unter Beschuss befindliche Region mit unserer Hilfe verlassen", teilte der Gouverneur Alexej Smirnow in einer Videobotschaft am Mittwoch mit. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau dauerten die Gefechte in der Grenzregion am Mittwoch den zweiten Tag in Folge an.

