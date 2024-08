Thailändischer Oppositioneller aus Politik ausgeschlossen

Bangkok - In Thailand hat die Justiz den wichtigsten Oppositionspolitiker Pita Limjaroenrat für zehn Jahre aus der Politik ausgeschlossen und dessen Move Forward Partei (MFP) aufgelöst. Das Verfassungsgericht in Bangkok habe die Entscheidung einstimmig gefällt, sagte Richter Punya Udchachon am Mittwoch. Demnach kann der reformorientierte Pita bis 2034 kein politisches Amt ausüben. Die MFP hatte bei der Parlamentswahl 2023 die meisten Sitze gewonnen, durfte aber nicht an die Regierung.

Bluttat in Wiener Hotel: Tscheche tötete schon zuvor Mann

Wien - Gleich zwei Bluttaten in einem Hotel in Wien-Alsergrund sollen auf das Konto eines 33-jährigen Tschechen gehen, wobei der erste Fall, ein Fenstersturz, zunächst nicht eindeutig als Fremdverschulden eingeordnet werden konnte. Wie die Polizei am Mittwoch bei einer Pressekonferenz erläuterte, war der Mann nach dem Fund seines zweiten Opfers am 23. Juli rasch ins Visier geraten und noch am selben Tag in seiner Heimat verhaftet worden.

Cobra schoss bei Explosion in Wien-Ottakring

Wien - Das Einsatzkommando (Eko) Cobra hat im Zuge des Großeinsatzes am Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Ottakring von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Das bestätigte der Leiter des Ermittlungsdienstes im Wiener Landeskriminalamt, Gerhard Winkler, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Der ums Leben gekommene Mann war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Mieter der Wohnung in der Klausgasse, ein 47-jähriger serbischer Staatsbürger.

Höchstwert bei Abschiebungen im ersten Halbjahr

Wien - Nach dem Höchstwert an Abschiebungen im Vorjahr hat es auch im ersten Halbjahr 2024 einen entsprechenden Rekordwert gegeben, gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt. Gezählt wurden 3.080 "freiwillige Ausreisen" und 3.473 "zwangsweise Außerlandesbringungen" von Ausländern, zusammen 6.553 und damit um sechs Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Junge "Eisenbahn-Fans" als falsche Lokführer vor Gericht

Wien - Ein außergewöhnlicher Prozess ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht über die Bühne gegangen. Jene beiden Burschen, die im Mai 2023 in einem ÖBB-Railjet zwischen St. Pölten und Wien über die Lautsprecher-Anlage eine Hitler-Rede abgespielt hatten, mussten sich nun vor Gericht verantworten, weil sie danach weiter die ÖBB genarrt hatten. Zum einen erschwindelten sie sich Hotelübernachtungen, zum anderen kaperten sie einen Triebwagen der ÖBB, um Lokführer zu spielen.

Hoteleinsturz in Deutschland: Zwei Tote, mehrere verschüttet

Trier/Mainz - Beim Einsturz eines Hotels in Kröv im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen getötet worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann, sagte Einsatzleiter Jörg Teusch. Wie der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich sagte, wurde die Leiche der Frau bereits geborgen. Zwei kontaktierte Verletzte waren am frühen Nachmittag noch verschüttet, zuvor wurden mehrere lebend gerettet, darunter ein zweijähriges Kind und dessen Eltern.

Großeinsatz in NÖ nach Festnahme eines Mannes

Ternitz - In Ternitz im Bezirk Neunkirchen hat am Mittwoch ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Ausgangspunkt dafür sei die Festnahme eines Mannes in den Morgenstunden gewesen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Rande einer Pressekonferenz in Wien. In der Folge wurden laut Chefinspektor Johann Baumschlager von Spezialkräften Hausdurchsuchungen samt Sicherstellungen durchgeführt. Teile eines Seniorenheims und andere Objekte wurden evakuiert, Straßensperren errichtet.

Tausende aus russischer Grenzregion Kursk evakuiert

Moskau - Angesichts ukrainischer Angriffe sind aus der russischen Grenzregion Kursk nach Angaben des dortigen Gouverneurs tausende Menschen evakuiert worden. "Mehrere tausend Menschen haben die unter Beschuss befindliche Region mit unserer Hilfe verlassen", teilte der Gouverneur Alexej Smirnow in einer Videobotschaft am Mittwoch mit. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau dauerten die Gefechte in der Grenzregion am Mittwoch den zweiten Tag in Folge an.

