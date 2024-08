Taylor-Swift-Konzerte nach Anschlagsplänen in Wien abgesagt

Wien - Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die möglicherweise einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben, hat der Veranstalter Mittwochabend die Konzerte in der Bundeshauptstadt abgesagt. "Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen", teilte der Veranstalter auf "Instagram" mit.

Bub nach Straßenbahn-Unfall in Graz in Lebensgefahr

Graz - In Graz hat am Mittwochabend eine Straßenbahn einen siebenjähriger Bub erfasst und überrollt. Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurde das Kind dabei lebensgefährlich verletzt. Der Bub wurde ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

Gegenprotest in England: Tausende stellen sich gegen Rechts

London - Tausende Menschen haben in Großbritannien gegen rechtsextreme Ausschreitungen protestiert. Die Menschen gingen am Mittwochabend in mehreren Städten des Landes gegen Rassismus und Hass auf die Straße, darunter in London, Sheffield, Bristol und Brighton. In Liverpool hätten sich mehrere Hundert Menschen versammelt, um ein Zentrum für Asylbewerber zu schützen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Venezuelas Regierung verschärft Kurs gegen Opposition

Caracas - Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela verschärft die Regierung von Nicol�s Maduro ihr Vorgehen gegen die Opposition. Der Oberste Gerichtshof befand den Oppositionskandidaten Edmundo Gonzalez am Mittwoch der Missachtung des Gerichts für schuldig, weil er einer Vorladung zur Bestätigung des Wahlergebnisses nicht gefolgt war. Dem 74-jährigen ehemaligen Diplomaten, der laut Oppositionsbündnis die Wahl am 28. Juli gewonnen hatte, drohen nun bis zu 30 Tage Haft.

Nach Hoteleinsturz in Deutschland geht Bergung weiter

Trier/Mainz - Nach dem Einsturz eines Hotels im deutschen Moselort Kröv gehen die Bergungsarbeiten und die Ursachensuche weiter. Zwei Menschen sind bei dem Unglück gestorben, mehrere Menschen wurden teils für Stunden in den Trümmern eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten am Mittwoch ein zwei Jahre altes Kind und seine Eltern aus den Niederlanden. Auch das erste Todesopfer wurde geborgen. Am späten Abend retteten die Einsatzkräfte schließlich die letzte überlebende Frau aus dem Hotel.

Forschungsausgaben pro Kopf: Österreich in EU auf Platz fünf

Wien - In einer Auswertung der europäischen Statistikbehörde Eurostat zu Forschungsausgaben der öffentlichen Hand landet Österreich auf Rang fünf unter den EU-Staaten. Die Pro-Kopf-Ausgaben in Forschung und Entwicklung (F&E) lagen hierzulande demnach im Vorjahr bei rund 459 Euro - nach knapp 402 Euro im Jahr 2022. Umgerechnet auf die Bevölkerung investiert die Schweiz mit 915 Euro mit Abstand am meisten. In der EU führt Luxemburg mit 647 Euro pro Kopf das Ranking an.

Zweitheißester Juli seit Beginn der Aufzeichnungen

Bonn/London - Die globale Temperatur hat im abgelaufenen Juli den zweithöchsten jemals gemessenen Wert erreicht. Der Monat lag 1,48 Grad Celsius über dem geschätzten Juli-Durchschnitt für 1850 bis 1900, der vorindustriellen Referenzperiode, wie der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union mitteilt. Nur der Juli des vergangenen Jahres war noch wärmer.

