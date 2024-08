Anschlagspläne - Ermittlungen im Umfeld der kleinen Gruppe

Wien - Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die möglicherweise einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben, wird nun im Umfeld der "kleinen Gruppe" ermittelt, wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Donnerstag im "Ö1"-Morgenjournal erklärte. Den in Ternitz festgenommenen 19-Jährigen bezeichnete Ruf als "unmittelbaren Haupttäter", bei dem zweiten Festgenommenen handelt es sich um einen 17-Jährigen.

Wien - Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die möglicherweise einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben, hat der Veranstalter Mittwochabend die Konzerte in der Bundeshauptstadt abgesagt. "Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen", teilte der Veranstalter auf "Instagram" mit.

AMS lehnt Kurzarbeit-Antrag von Liebherr ab

Innsbruck/Lienz - Der Antrag auf Kurzarbeit des Haushaltsgeräteherstellers Liebherr für 960 Mitarbeiter an seinem Standort im Osttiroler Lienz ist vom Arbeitsmarktservice (AMS) abgelehnt worden. Das Unternehmen will nun "Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung" ergreifen und eine "alternative Lösung" suchen, hieß es in einer Stellungnahme Donnerstagfrüh. Wie diese aussehen könnte und ob damit ein Stellenabbau verbunden sein wird, war vorerst nicht klar.

Bub nach Straßenbahn-Unfall in Graz in Lebensgefahr

Graz - In Graz hat am Mittwochabend eine Straßenbahn einen siebenjähriger Bub erfasst und überrollt. Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurde das Kind dabei lebensgefährlich verletzt. Der Bub wurde ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

Gegenprotest in England: Tausende stellen sich gegen Rechts

London - Tausende Menschen haben in Großbritannien gegen rechtsextreme Ausschreitungen protestiert. Die Menschen gingen am Mittwochabend in mehreren Städten des Landes gegen Rassismus und Hass auf die Straße, darunter in London, Sheffield, Bristol und Brighton. In Liverpool hätten sich mehrere Hundert Menschen versammelt, um ein Zentrum für Asylbewerber zu schützen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Forschungsausgaben pro Kopf: Österreich in EU auf Platz fünf

Wien - In einer Auswertung der europäischen Statistikbehörde Eurostat zu Forschungsausgaben der öffentlichen Hand landet Österreich auf Rang fünf unter den EU-Staaten. Die Pro-Kopf-Ausgaben in Forschung und Entwicklung (F&E) lagen hierzulande demnach im Vorjahr bei rund 459 Euro - nach knapp 402 Euro im Jahr 2022. Umgerechnet auf die Bevölkerung investiert die Schweiz mit 915 Euro mit Abstand am meisten. In der EU führt Luxemburg mit 647 Euro pro Kopf das Ranking an.

Zweitheißester Juli seit Beginn der Aufzeichnungen

Bonn/London - Die globale Temperatur hat im abgelaufenen Juli den zweithöchsten jemals gemessenen Wert erreicht. Der Monat lag 1,48 Grad Celsius über dem geschätzten Juli-Durchschnitt für 1850 bis 1900, der vorindustriellen Referenzperiode, wie der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union mitteilt. Nur der Juli des vergangenen Jahres war noch wärmer.

