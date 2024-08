"Konkrete Bedrohungslage" ließ Taylor Swift-Konzerte platzen

Wien/Ternitz - Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die möglicherweise einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben, wird nun im Umfeld der "kleinen Gruppe" ermittelt, wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Donnerstag im "Ö1"-Morgenjournal erklärte. Den in Ternitz festgenommenen 19-Jährigen bezeichnete Ruf als "unmittelbaren Haupttäter", bei dem zweiten Festgenommenen handelt es sich um einen 17-Jährigen.

AMS lehnt Kurzarbeit-Antrag von Liebherr ab

Innsbruck/Lienz - Die Pläne des Haushaltsgeräteherstellers Liebherr, an seinem Osttiroler Standort in Lienz im Herbst 960 Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, sind gescheitert. Das Arbeitsmarktservice (AMS) lehnte einen entsprechenden Antrag ab. Das Unternehmen will nun "Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung" ergreifen und eine "alternative Lösung" suchen, hieß es am Donnerstag. Wie diese aussehen könnte und ob damit ein Stellenabbau verbunden sein wird, war noch nicht klar.

OGH: Mehrere Klauseln des jö Bonus Clubs gesetzwidrig

Wien - Das "Kleingedruckte" in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Kundenbindungsprogramms jö Bonus Club schränkt nach Ansicht des Vereins für Konsumenteninformationen die Rechte der Nutzer ungebührlich ein. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat nunmehr sieben dieser Klauseln als unzulässig eingestuft und festgestellt: Den Verwendern der Kundenkarte müsse ein Recht auf die Vorteile und Leistungen des Bonusprogramms zustehen, schließlich "bezahlen" sie dafür mit ihren Daten.

Erdbeben im Westen Japans

Tokio - Ein Erdbeben hat am Donnerstag den Westen Japans erschüttert. Es habe eine Stärke von 7,1, teilte die Wetterbehörde mit. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK hatte die Stärke des Bebens zunächst mit 6,9 angegeben. Die Behörden gaben dem Sender zufolge für mehrere Regionen auf den Inseln Kyushu und Shikoku Tsunami-Warnungen heraus. Der Tsunami könne eine Höhe von einem Meter erreichen.

Abholzung im Amazonas-Regenwald nimmt wieder zu

Brasilia - Erstmals seit 15 Monaten hat die Abholzung im Amazonas-Regenwald in Brasilien wieder zugenommen. Im vergangenen Monat wurde eine Fläche von 666 Quadratkilometern zerstört, wie aus am Mittwoch veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht. Das entspricht einem Anstieg um 33 Prozent gegenüber den 500 Quadratkilometern, die im Juli vergangenen Jahres zerstört wurden.

Bub nach Straßenbahn-Unfall in Graz in Lebensgefahr

Graz - In Graz hat am Mittwochabend eine Straßenbahn einen siebenjähriger Bub erfasst und überrollt. Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurde das Kind dabei lebensgefährlich verletzt. Der Bub wurde ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

