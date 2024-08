Terror-Anschlag auf Swift-Konzert in Wien verhindert

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Ein am Mittwoch in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) unter Terror-Verdacht festgenommener mutmaßlicher Anhänger der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) wollte offenbar einen Terror-Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien verüben. Der 19-Jährige hatte vor, außerhalb des Ernst-Happel-Stadions möglichst viele Menschen mit einem Sprengsatz sowie Hieb- und Stichwaffen zu töten, wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Innenministerium mitgeteilt.

UNO warnt vor wachsender Anschlagsgefahr in Europa

New York - Die Vereinten Nationen haben vor einer wachsenden Anschlagsgefahr für Europa durch den afghanischen Ableger der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gewarnt. Die Organisation Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) stelle für Europa "die größte von außen kommende terroristische Gefahr" dar, sagte der Leiter des Anti-Terror-Büros der UNO, Wladimir Woronkow, am Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat.

Abspaltungsgegner Illa neuer katalanischer Regierungschef

Barcelona - Das katalanische Parlament in Barcelona hat den Sozialisten Salvador Illa zum neuen Ministerpräsidenten der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens gewählt. Für den 58-Jährigen stimmten 68 Abgeordnete, darunter auch 20 Mitglieder der linken, gemäßigt separatistischen Partei ERC, sowie sechs der linksökologischen Gruppe Comuns. 66 Abgeordnete stimmten mit Nein, teilte Parlamentspräsident Josep Rull mit, wie im staatlichen TV-Sender RTVE zu sehen war.

Nobelpreisträger in Bangladesch als neuer Premier vereidigt

Dhaka - Nach wochenlangen Unruhen in Bangladesch mit vielen Toten und der Flucht der autoritären Ministerpräsidentin Sheikh Hasina soll der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus seinem Heimatland wieder Ruhe bringen. Kurz nach seiner Rückkehr von einem Aufenthalt in Frankreich wurde der auch als "Bankier der Armen" bekannte 84-Jährige mit dem Rückhalt des mächtigen Militärs als Übergangsregierungschef vereidigt. Yunus soll so lange an der Macht bleiben, bis es Neuwahlen gibt.

Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombomben-Abwurfs

Nagasaki - Im japanischen Nagasaki wird am Freitag des Atombomben-Abwurfs auf die Stadt durch die USA vor 79 Jahren gedacht. Am 9. August 1945, drei Tage nach dem Abwurf einer ersten Atombombe über der Stadt Hiroshima, hatte ein Flugzeug der US-Luftwaffe eine Atombombe über Nagasaki abgeworfen. Unmittelbar danach und in der Folgezeit durch die radioaktive Strahlung starben etwa 74.000 Menschen.

Tödlicher Alpinunfall in der Steiermark

Admont - Ein 62-Jähriger Wanderer aus dem Bezirk Linz-Land (OÖ) ist am Donnerstag im Bereich der Peternscharte bei Admont in der Steiermark von den Einsatzkräften tot aufgefunden worden. Seine Frau hatte ihn am Mittwoch als abgängig gemeldet, er war allein zur Wanderung aufgebrochen. Der Mann dürfte beim Aufstieg nahe des Peternpfades zu Sturz gekommen und 250 Meter über steiles Gelände abgestürzt sein.

red