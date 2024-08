Vermittler fordern von Israel und Hamas energisch Abkommen

Athen/Nikosia - Die Vermittler bei den schwierigen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben Israel und die islamistische Hamas mit energischen Worten zu einem Abkommen gedrängt. Beide Seiten seien aufgefordert worden, die Gespräche am 15. August in Doha oder in Kairo wieder aufzunehmen, heißt es in einer vom katarischen Emir Tamim bin Hamad al-Thani, dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden unterzeichneten gemeinsamen Erklärung.

Krankheit als Motiv für Tötung von Frau in Wiener Klinik

Wien - Das Motiv für die Bluttat in der Wiener Klinik Favoriten, bei der am Donnerstag ein 88-Jähriger seine 86-jährige Frau erschossen und danach Suizid verübt hat, dürfte in der Krankheit der Frau gelegen sein. Das teilte Polizeisprecher Mattias Schuster am Freitag auf Anfrage mit. Der Mann war am frühen Nachmittag in das Spital gekommen und hatte seine seit Juli in der Wiener Klinik Favoriten stationär aufgenommene Ehefrau erschossen.

Welle an Firmenpleiten noch nicht abgeebbt

Wien - Die Zahl der Firmenpleiten ist heuer im zweiten Quartal deutlich gestiegen. Mit 1.591 Firmeninsolvenzen gab es von April bis Juni 2024 fast ein Viertel mehr Fälle als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Verglichen mit dem Vorquartal, Jänner bis März 2024, gingen die Firmenpleiten allerdings um 7,3 Prozent zurück, wie vorläufige Daten der Statistik Austria zeigen. Besonders betroffen war demnach der Dienstleistungsbereich, gefolgt von der Baubranche und dem Handel.

Ukrainische Drohnenangriffe auf mehrere russische Regionen

Donezk (Oblast Rostow)/Kiew (Kyjiw) - Drei Tage nach dem überraschenden Vorstoß ukrainischer Truppen auf das russische Gebiet Kursk hat die Ukraine Drohnenangriffe auf mehrere Regionen Russlands gestartet. Nach einem Angriff auf einen Militärflugplatz bei der Stadt Lipezk rund 300 Kilometer nördlich von der ukrainisch-russischen Grenze in der Nacht kam es zu massiven Explosionen in einem Munitionslager.

TV-Duell zwischen Trump und Harris für 10. September geplant

West Palm Beach - US-Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Wahl-Kontrahent Donald Trump wollen am 10. September in einem Fernsehduell gegeneinander antreten. Das teilte am Donnerstag der Sender ABC mit, bei dem die Debatte stattfinden wird. "Vizepräsidentin Harris und der frühere Präsident Trump haben beide bestätigt, dass sie teilnehmen werden", gab der Sender im Onlinedienst X bekannt.

Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombomben-Abwurfs

Nagasaki - Überschattet von diplomatischen Verstimmungen wegen der Absage an Israels Teilnahme hat die japanische Stadt Nagasaki mit einer Friedenszeremonie des US-Atombombenabwurfs vor 79 Jahren gedacht. Mehrere Botschafter hatten ihre Teilnahme abgesagt, nachdem die Stadt beschlossen hatte, Israel nicht einzuladen. In seiner Friedenserklärung forderte Bürgermeister Shiro Suzuki die Abschaffung von Atomwaffen angesichts der weltpolitischen Sicherheitslage.

