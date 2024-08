Flugzeugabstürze in Brasilien und Chile: 61 und sieben Tote

Sao Paulo - Ein Flugzeug mit 61 Menschen an Bord ist in ein Wohngebiet der Stadt Vinhedo im brasilianischen Bundesstaat S�o Paulo abgestürzt. Laut Stadtverwaltung überlebte kein Insasse das Unglück am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit). Der Fluggesellschaft VoePass zufolge waren 57 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord. Ein Luftfahrtunglück gab es am Freitag auch in einem anderen südamerikanischen Staat: Beim Absturz eines Kleinfliegers in Chile starben sieben Personen.

Ukraine-Krieg: IAEA in Sorge wegen russischen AKW Kursk

Kursk - Angesichts des ukrainischen Vorstoßes auf das russische Gebiet Kursk warnt die Internationale Atomenergiebehörde IAEA vor möglichen Gefahren für das dortige Kernkraftwerk. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi rief am Freitagabend in Wien beide Seiten auf, sich an die Regeln für nukleare Sicherheit in Konfliktgebieten zu halten. Die Ukraine wehrt seit fast zweieinhalb Jahren eine großangelegte russische Invasion ab.

Blinken an Galant: Eskalation dient niemandem

Washington - Eine Eskalation der Lage im Nahen Osten ist für US-Außenminister Antony Blinken in niemandes Interesse. Vor dem Hintergrund der Sorge vor einem Vergeltungsschlag des Irans und seiner Verbündeten gegen Israel wegen der Tötung zweier führender Köpfe der Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz sicherte Blinken dem israelischen Verteidigungsminister Joav Galant am Telefon eisernen Beistand der USA zu. Eine Eskalation sei aber "im Interesse keiner Partei", sagte Blinken.

Hochrangiges Hamas-Mitglied stirbt bei Angriff im Libanon

Beirut - Israel hat bei einem Drohnenangriff im größten palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon ein hochrangiges Hamas-Mitglied getötet. Samer al-Hadj sei im Camp Ain al-Hilwah für Sicherheit verantwortlich gewesen, hieß es aus palästinensischen und libanesischen Sicherheitskreisen. Mit rund 80.000 Einwohnern ist es das größte palästinensische Flüchtlingslager im Libanon. Die Drohne habe bei dem Angriff tief im Landesinneren zwei Raketen auf ein Fahrzeug gefeuert.

Nationaler Sicherheitsrat tagt am Dienstag zu Terrorplänen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beruft nach der Vereitlung eines Terroranschlags auf ein Konzert in Wien für Dienstagabend den Nationalen Sicherheitsrat (NSR) ein. Die SPÖ hatte das Zusammentreten des Gremiums gefordert - dafür reicht das Verlangen einer Parlamentsfraktion. Für die Einberufung formal zuständig ist der Bundeskanzler.

USA bestätigen Weitergabe von Terror-Infos an Österreich

Washington/Wien/Ternitz - Die US-Regierung hat eigenen Angaben zufolge im Fall der wegen Terrorgefahr abgesagten Taylor-Swift-Konzerte Geheimdienstinformationen mit den österreichischen Behörden geteilt. Das bestätigte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, auf Nachfrage in Washington. "Es überrascht hoffentlich niemanden, dass die Vereinigten Staaten natürlich einen dauerhaften Fokus auf die Terrorismusbekämpfung haben", sagte Kirby.

Wieder Neuwahl in Bulgarien

Sofia - In Bulgarien kommt es nach drei gescheiterten Versuchen einer Regierungsbildung erneut zu einer Parlamentswahl. Ein Übergangskabinett soll die Regierungsgeschäfte in dem EU-Land führen, bis nach der Wahl - voraussichtlich am 20. Oktober - eine reguläre Regierung steht. Die geschäftsführende Chefin des Rechnungshofs in Sofia, Goriza Grantscharowa-Koscharewa, wurde am Freitag von Staatschef Rumen Radew beauftragt, bis 19. August ein Übergangskabinett zusammenzustellen.

