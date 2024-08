Israelischer Angriff auf Gaza - Hamas: Über 100 Tote

Gaza/Jerusalem - Israels Luftwaffe hat Samstag früh ein Schulgebäude in Gaza-Stadt angegriffen, das als Versteck für Hamas-Terroristen und Kommandanten gedient habe. Palästinensischen Berichten zufolge kamen beim Einschlag von drei Raketen mehr als 100 Menschen ums Leben, darunter zahlreiche Binnenflüchtlinge. Diese "Märtyrer" hätten in einer neben der Schule gelegenen Moschee gerade ihr Morgengebet verrichtet, hieß es. Dutzende der Opfer seien verbrannt.

68 Tote bei Flugzeugabstürzen in Südamerika

Sao Paulo - Ein Flugzeug mit 61 Menschen an Bord ist in ein Wohngebiet der Stadt Vinhedo im brasilianischen Bundesstaat S�o Paulo abgestürzt. Laut Stadtverwaltung überlebte kein Insasse das Unglück am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit). Der Fluggesellschaft VoePass zufolge waren 57 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord. Ein Luftfahrtunglück gab es am Freitag auch in einem anderen südamerikanischen Staat: Beim Absturz eines Kleinfliegers in Chile starben sieben Personen.

DSN bei Terror-Ermittlungen unter "höchstem Zeitdruck

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Dass ein 19-jähriger mutmaßlicher Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) aus Ternitz einen Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert im Ernst-Happel-Stadion geplant hatte, ist den heimischen Staatsschützern nicht zehn bis 14 Tage davor, sondern wesentlich kurzfristiger bekannt geworden. Das war am Wochenende aus Sicherheitskreisen in Erfahrung zu bringen. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sei "unter höchstem Zeitdruck" gestanden, hieß es.

Hoteleinsturz in Deutschland: Zweite Leiche geborgen

Trier - Vier Tage nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist die zweite Leiche geborgen worden. Es handle sich um den Hotelbesitzer, teilte die Polizei in Trier mit. Der Mann und eine Frau waren bei dem Unglück am späten Dienstagabend ums Leben gekommen. Die tote Frau war bereits am Mittwoch aus den Trümmern geholt worden.

Mittel für Waldbrandprävention auf 15,4 Mio. Euro erhöht

Wien - Die Mittel für die Waldbrandprävention sind um 4,4 Millionen Euro auf insgesamt 15,4 Millionen Euro aufgestockt worden. Das hat Land- und Forstwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Samstag bekannt gegeben. Um die zu 80 Prozent von Menschen verursachten Waldbrände zu verhindern, definierte man zudem ein umfassendes Aktionsprogramm zur Prävention. Ergänzend dazu traten im Juli 2024 neue, bundeseinheitliche Regelungen für die Waldbrandbekämpfungskosten in Kraft.

Raab: Politik soll nicht in Familien "hineinregieren"

Wien - Nach ihrem Vorstoß für eine Großelternkarenz hat sich Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) gegen ein "Hineinregieren" der Politik in Familien ausgesprochen. Im APA-Interview plädierte sie einmal mehr für "echte Wahlfreiheit" und verwehrte sich gegen eine "reflexartige ideologische Zurückweisung von Wahloptionen". Bei der Nationalratswahl werde die ÖVP den ersten Platz belegen, zeigte sie sich zuversichtlich. Vage blieb Raab bezüglich ihrer persönlichen politischen Zukunft.

