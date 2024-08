Russischer Luftangriff auf Kiew - Verletzte in Region Kursk

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am späten Samstagabend mehrere Explosionen gehört worden. Wie Journalisten berichteten, gab es Explosionen im Zentrum und im Osten der Stadt. Die ukrainische Luftwaffe erklärte im Onlinekanal Telegram, zwei russische Raketen seien auf die Hauptstadt zugesteuert. Unterdessen meldete der Gouverneur der westrussischen Grenzregion Kursk in der Nacht zauf Sonntag 13 Verletzte in der Stadt Kursk infolge eines ukrainischen Luftangriffs.

Nachrichtendienste "wenige Tage" vor Terrorplänen informiert

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Nach dem verhinderten Terroranschlag auf die mittlerweile abgesagten Taylor-Swift-Konzerte in Wien ist zuletzt die Frage diskutiert worden, ab welchem Zeitpunkt die Nachrichtendienste entsprechende Hinweise bekommen haben. In einer gemeinsamen Stellungnahme betonten das Abwehramt, die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und das Heeres-Nachrichtenamt am Samstag, dass man "nur wenige Tage vor den geplanten Konzerten partnerdienstliche Informationen erhalten habe.

Nach Flugzeugabsturz in Brasilien alle 62 Leichen geborgen

Sao Paulo - Nach dem Flugzeugabsturz mit 62 Toten in Brasilien sind alle Leichen aus der Unglücksmaschine geborgen worden. Die sterblichen Überreste der 34 Männer und 28 Frauen seien "zur Identifizierung und Übergabe an ihre Familien in die Leichenhalle in S�o Paulo gebracht" worden, teilte die Regionalregierung von S�o Paulo am Samstagabend (Ortszeit) mit. Unterdessen begannen Experten mit der Auswertung der Flugschreiberdaten, um die Absturzursache zu ermitteln.

Harris bekräftigt Unabhängigkeit der US-Notenbank

Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat am Samstag die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) betont. Vor Reportern in Phoenix (Arizona) sagte die demokratische Präsidentschaftsbewerberin, sie werde sich nicht in die Entscheidungen der Notenbank einmischen, falls sie am 5. November gewinnen sollte. Harris distanzierte sich dadurch deutlich von der Meinung des republikanischen Kandidaten Donald Trump, der ein Mitspracherecht bei Fed-Entscheidungen gefordert hatte.

Zehntausende bei Protest in Belgrad gegen Lithium-Bergwerk

Belgrad - Zehntausende Menschen demonstrieren in Belgrad gegen den geplanten Abbau von Lithium in Serbien. Umweltschützer halten diesen für höchst schädigend für Mensch und Natur. Nach einem Aufruf mehrerer Umweltschutzvereine versammelten sich die Demonstranten am Samstag auf dem zentralen Terazije-Platz der serbischen Hauptstadt. Mott: "Es wird keine Bergwerke geben". Politiker rund um Präsident Alexsandar Vučić sehen darin auch auf einen "Umsturz" zielende Antiregierugsproteste.

Keine Statutenänderung: Bach tritt 2025 als IOC-Präsident ab

Paris - Der Deutsche Thomas Bach will 2025 nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) abtreten. Bei der IOC-Session am Samstag in Paris sagte der 70-Jährige, er werde sich nicht um eine erneute Wahl bemühen. Für diese hätte zunächst die Amtszeitbegrenzung in der olympischen Charta geändert werden müssen. "Neue Zeiten verlangen nach neuen Führungspersönlichkeiten", erklärte Bach, der dem IOC seit 2013 als Präsident vorsteht.

