Russischer Luftangriff auf Kiew: Vater und Sohn (4) tot

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew sind in der Nacht auf Sonntag ein Mann und sein vierjähriger Sohn getötet sowie drei Menschen verletzt worden. Das teilten ukrainische Rettungsdienste in der Früh über die Nachrichten-App Telegram mit. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor erklärt, zwei russische Raketen seien auf die Hauptstadt zugesteuert. Unterdessen meldete der Gouverneur der westrussischen Grenzregion Kursk 13 Verletzte infolge eines ukrainischen Luftangriffs.

Israel ruft Einwohner von Khan Younis zu Flucht auf

Tel Aviv - Die israelische Armee hat vor einem neuen Militäreinsatz in Khan Younis Einwohner eines nördlichen Stadtviertels dazu aufgerufen, das Gebiet unverzüglich zu verlassen. Sie sollten sich in eine humanitäre Zone begeben, deren Grenzen neu gezogen worden seien, teilte die Armee den Menschen per SMS, Telefonat sowie Medienberichten in arabischer Sprache und mit Hilfe von Flugblättern mit. Khan Younis liegt im südlichen Gazastreifen.

Gesundheitsminister Rauch will weiter zur Verfügung stehen

Wien - Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat im APA-Sommerinterview - wie schon zuvor signalisiert - einen Rücktritt vom eigentlich geplanten Polit-Rückzug ins Auge gefasst. Es gebe noch zahlreiche Projekte, die ihm am Herzen liegen, etwa die Kindergrundsicherung, denkt er an ein Weitermachen. Außerdem wolle er in heiklen politischen Zeiten seinen Beitrag leisten, sagte er mit besorgtem Blick auf autoritäre Tendenzen in ganz Europa sowie die derzeit starke FPÖ.

Nach Flugzeugabsturz in Brasilien alle 62 Leichen geborgen

Sao Paulo - Nach dem Flugzeugabsturz mit 62 Toten in Brasilien sind alle Leichen aus der Unglücksmaschine geborgen worden. Die sterblichen Überreste der 34 Männer und 28 Frauen seien "zur Identifizierung und Übergabe an ihre Familien in die Leichenhalle in S�o Paulo gebracht" worden, teilte die Regionalregierung von S�o Paulo am Samstagabend (Ortszeit) mit. Unterdessen begannen Experten mit der Auswertung der Flugschreiberdaten, um die Absturzursache zu ermitteln.

Mann stürzte beim Pilzesuchen in Vorarlberg in den Tod

Bregenz - Ein 72-jähriger Mann ist am Samstag in Klösterle (Bez. Bludenz) beim Wandern und Pilzesuchen tödlich verunglückt. Er stürzte rund 100 Meter durch steiles Wald- und Felsgelände ab, informierte die Polizei. Sein Sohn entdeckte den leblosen Körper des 72-Jährigen, der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

30 Prozent für FPÖ-Abwerzger "drin", Corona-Fonds Bedingung

Innsbruck/Wien - Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger sieht ein Ergebnis von 30 Prozent für die Freiheitlichen bei der Nationalratswahl in Griffweite. "30 Prozent sind drin. Es braucht einen deutlichen Abstand zu den anderen", sagte Abwerzger im APA-Interview. Er äußerte eine klare Präferenz für eine Koalition mit der ÖVP. Als FPÖ-Koalitionsbedingung nannte Abwerzger einen Bundes-Corona-Hilfsfonds nach Niederösterreich-Vorbild, gespeist etwa aus Geldern der Covid-Finanzierungsagentur COFAG.

