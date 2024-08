Hauptverdächtiger leugnet Anschlagspläne auf Swift-Konzert

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Der 19-jährige mutmaßliche Anhänger der radikalislamistischen Terror-Organisation "Islamischer Staat" (IS), der gemeinsam mit einem 17-Jährigen einen Terror-Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben soll, bestreitet nun sämtliche gegen ihn gerichteten Vorwürfe. Seine Verteidigerin Ina-Christin Stiglitz bestätigte im Gespräch mit der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe). "Er wollte nur cool sein", sagte Stiglitz.

Russischer Luftangriff auf Kiew: Vater und Sohn (4) tot

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew sind in der Nacht auf Sonntag ein Mann und sein vierjähriger Sohn getötet sowie drei Menschen verletzt worden. Das teilten ukrainische Rettungsdienste in der Früh über die Nachrichten-App Telegram mit. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor erklärt, zwei russische Raketen seien auf die Hauptstadt zugesteuert. Unterdessen meldete der Gouverneur der westrussischen Grenzregion Kursk 13 Verletzte infolge eines ukrainischen Luftangriffs.

Verdreifachte Zahl der HPV-Impfungen gegen Krebs

Wien - Die Zahl der gegen mehrere Krebsarten wirksamen HPV-Impfungen hat sich im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat verdreifacht. Seither ist der Alterszeitraum für die kostenlose Verabreichung bis zum 30. Geburtstag ausgeweitet. Rund 22.500 Personen haben sich im heurigen Juli gegen Humane Papillomaviren impfen lassen, vor einem Jahr waren es 7.500. Es "ist die einzige Impfung, die gegen Krebs schützt", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Sonntag per Aussendung.

Experten erwarten weiter angespannte Lage an Aktienmärkten

Frankfurt am Main - Auch wenn der deutsche Aktienmarkt beim Kursrutsch Anfang der Woche mit einem blauen Auge davongekommen ist: Die Lage an den Börsen bleibt Experten zufolge angespannt. Das gilt umso mehr, als sich an den Risiken wenig geändert hat. Die hoch bewerteten US-Technologiewerte haben zwar verloren, ob damit aber ihre Korrektur beendet ist, bleibt fraglich. Auch die Sorgen um die Konjunktur sind noch nicht ausgeräumt.

22 Einbrüche in Wien und NÖ mit 200.000 Euro Schaden geklärt

Wien/Baden/Mödling - Dank einer aufmerksamen Zeugin und akribischen Ermittlungen hat die Wiener Polizei 22 Einbrüche in Einfamilienhäuser in Wien und Niederösterreich mit einem Gesamtschaden von rund 200.000 Euro geklärt. Eine Spaziergängerin beobachtete heuer am 30. März, wie ein Mann in Wien-Donaustadt einen aufgeschnittenen Tresor in einem Gewässer entsorgte, und notierte sich sein Auto-Kennzeichen. Der Verdächtige wurde daraufhin observiert und eine insgesamt dreiköpfige Gruppe ausgeforscht.

Hisbollah: Israel mit "Kampfdrohnen-Staffel" angegriffen

Beirut - Die libanesische Hisbollah hat nach eigenen Angaben im Norden Israels einen Militärstützpunkt angegriffen. Die Miliz sprach in einer Mitteilung von einer "Kampfdrohnen-Staffel", deren Ziel die Basis Michve Alon gewesen sei. Israelische Offiziere und Soldaten seien getroffen worden, es habe auch Opfer gegeben, teilte die Miliz weiter ohne nähere Details mit.

Pensionisten gegen Benachteiligung durch Digi-Preisschilder

Wien - Der Pensionistenverband fordert vom Einzelhandel Fairness bei der Einführung von digitalen Preisschildern. "Sicherheit ist ein großes Bedürfnis in unserer Generation" betonte am Sonntag Verbands-Präsident Peter Kostelka. Dazu gehöre auch die Sicherheit, dass ein Produkt nicht alle paar Minuten einen anderen Preis hat. Denn gerade Pensionistinnen und Pensionisten würden die Zeitungsinserate und Werbe-Beilagen des Handels genau studieren und danach entscheiden.

Bub in der Steiermark von Hund gebissen und schwer verletzt

Stainz - Beim Spielen mit einem Hund ist am Samstagnachmittag ein elfjähriger Bub in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden. Der Bub war mit seinem Bruder auf einem Bauernhof, wo dieser beim Arbeiten half. Währenddessen spielte der Elfjährige mit dem Hund, der plötzlich aus vorerst ungeklärten Gründen zubiss. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht, teilte die Polizei mit.

