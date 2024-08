Rufe in SPÖ nach schärferem Vorgehen gegen Islamismus

Eisenstadt/Wien/Ternitz - Nach dem niederösterreichischen SPÖ-Chef Sven Hergovich fordert auch die burgenländische Landespartei ein schärferes Vorgehen gegen Islamismus. "Wir brauchen einen nationalen Aktionsplan, eine effektive Strategie, um den gewalttätigen Islamismus bereits bei der Wurzel zu bekämpfen", so der rote Klubobmann Roland Fürst am Sonntag in einer Aussendung.

Großbrand nördlich von Athen ausgebrochen

Athen - Nördlich von Athen tobt ein Großbrand. Rauchwolken stiegen auf und erreichten die griechische Hauptstadt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte im griechischen Rundfunk: "Die Flammen steigen mehr als 25 Meter hoch." 19 Löschflugzeuge sowie rund 500 Feuerwehrleute seien in der Region um die kleine Ortschaft Varnavas im Einsatz.

Hunderte bei Beerdigung für Opfer von Attacke in Southport

Southport - Hunderte Menschen haben an der Beerdigung eines neunjährigen Opfers des Messerangriffs im englischen Southport teilgenommen. Die Tat Ende Juli, bei der drei Mädchen im Grundschulalter ums Leben kamen, hatte das gesamte Land erschüttert. Rechtsextreme nahmen sie zum Anlass für schwere Ausschreitungen.

Steirer stürzte auf Sense und starb

Grundlsee - Ein 48-jähriger Landwirt ist Sonntagfrüh bei einem tödlichen Arbeitsunfall in Grundlsee (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Der Mann hatte in Gößl eine steile Böschung gemäht. Dabei rutschte er aus und fiel auf die Sense, wobei er sich massive Schnitt- und Stichverletzungen am Oberschenkel zufügte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Kämpfe im Gazastreifen gehen unvermindert weiter

Beirut - Nach einem israelischen Luftangriff auf ein Schulgebäude in Gaza mit Dutzenden Toten gehen die Kämpfe in dem Küstenstreifen mit voller Härte weiter. Einwohner der Stadt Khan Younis berichteten von israelischen Angriffen, nachdem die Armee Zivilisten dazu aufgerufen hatte, ein nördliches Stadtviertel unverzüglich zu verlassen. Israel wirft der islamistischen Terrororganisation Hamas vor, sie habe die humanitäre Zone in dem Gebiet für Raketenangriffe auf Israel missbraucht.

Bub warf Angel aus und traf Mann mit Haken am Auge

Keutschach - Ein 39-jähriger Niederösterreicher ist am Sonntag beim Fischen am Keutschacher See (Bezirk Klagenfurt-Land) am Auge verletzt worden. Ein siebenjähriger Bub aus Wien hatte seine Angel auswerfen wollen, dabei aber den hinter ihm stehenden Niederösterreicher mit dem Angelhaken getroffen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Demo gegen Massentourismus am "Ballermann" auf Mallorca

Palma de Mallorca - Auf Mallorca haben erneut Einheimische gegen den Massentourismus demonstriert. Rund hundert Menschen hätten den von den Deutschen "Ballermann" genannten Strand symbolisch besetzt. "Wir wollen, wenn auch nur für ein paar Stunden, daran erinnern, dass der Strand allen Mallorquinern gehört", sagte der Aktivist Eloy der Zeitung "Diario de Mallorca". Die Urlauber, die Fotos machten von der Aktion, verstünden das.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red