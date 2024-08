Brand im Kühlsystem von AKW Saporischschja gelöscht

Saporischschja - In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im südukrainischen Enerhodar ist am Abend nach russischer Darstellung ein Brand an der Kühlanlage ausgebrochen. Noch in der Nacht konnte das Feuer vollständig gelöscht werden, wie ein von Russland eingesetzter Beamter bei Telegram mitteilte. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), die Experten im Atomkraftwerk stationiert hat, erklärte, es seien "keine Auswirkungen für die atomare Sicherheit gemeldet" worden.

Israels Verteidigungsminister erwartet Großangriff Irans

Tel Aviv/Jerusalem - Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant hat einem Medienbericht zufolge in einem Gespräch mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin vor einem möglichen Großangriff Irans auf Israel in den kommenden Tagen gewarnt. Gallant habe in dem Telefonat die militärischen Vorbereitungen des Iran als Hinweis auf einen bevorstehenden Großangriff gedeutet, berichtet die US-Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Abbas reist zu Putin nach Moskau

Moskau - Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas reist am Montag zu einem Besuch nach Moskau. Abbas werde Montagabend eintreffen und am Dienstag Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin führen, erklärte der palästinensische Botschafter in Moskau, Abdel Hafiz Nofal, laut der Nachrichtenagentur TASS am Sonntag. Vor seiner Abreise am Mittwoch werde er Botschafter arabischer Staaten treffen. Zentrales Thema der Gespräche mit Putin soll Nofal zufolge "die Situation in Gaza" sein.

Griechische Stadt Marathon wird wegen Bränden evakuiert

Athen - Die griechischen Behörden haben am Sonntag die Evakuierung der von Waldbränden bedrohten historischen Stadt Marathon in der Nähe von Athen angeordnet. Die Feuerwehr teilte mit, die mehr als 30.000 Einwohner der Stadt seien in die Ortschaft Nea Makri am Meer gebracht worden. In Griechenland kämpften zahlreiche Feuerwehrleute und freiwillige Helfer den ganzen Tag über gegen Waldbrände in mehreren Regionen des Landes.

Bisher 400 Millionen Menschen mit Long Covid

Washington - Die Welt hat seit Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie ein riesiges Long-Covid-Problem. Bisher waren von diesen anhaltenden und oft schweren Komplikationen weltweit bereits mehr als 400 Millionen Menschen betroffen. Das haben jetzt führende US-Wissenschafter errechnet. Sie fordern mehr Anstrengungen zur Bewältigung dieses Problems.

Drei Tote bei Paragleiter-Abstürzen in Tirol

Westendorf/Sillian - Zwei Paragleitunfälle haben am Sonntag in Tirol drei Tote gefordert. In Westendorf im Bezirk Kitzbühel waren ein 60-jähriger österreichischer Paragleiter und ein zehnjähriges Mädchen aus Deutschland bei einem Tandemflug kurz nach dem Start in Turbulenzen geraten und in einen Jungwald sowie in weiterer Folge zu Boden gestürzt. In Sillianberg in Osttirol stürzte indes eine 55-jährige Deutsche aus rund 100 Metern Höhe spiralförmig ab und starb.

21 Tote nach Müll-Lawine in Uganda

Kampala - Die Zahl der Toten nach dem Abrutschen einer Mülldeponie in Ugandas Hauptstadt Kampala ist auf 21 gestiegen. Rettungskräfte würden die Suche nach Überlebenden aber weiter fortsetzen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mindestens 14 Personen seien bisher gerettet worden. Zunächst war von mindestens 13 Toten die Rede gewesen.

Rufe in SPÖ nach schärferem Vorgehen gegen Islamismus

Eisenstadt/Wien/Ternitz - Nach dem niederösterreichischen SPÖ-Chef Sven Hergovich fordert auch die burgenländische Landespartei ein schärferes Vorgehen gegen Islamismus. "Wir brauchen einen nationalen Aktionsplan, eine effektive Strategie, um den gewalttätigen Islamismus bereits bei der Wurzel zu bekämpfen", so der rote Klubobmann Roland Fürst am Sonntag in einer Aussendung.

