Brand im Kühlsystem von AKW Saporischschja gelöscht

Saporischschja/Kiew (Kyjiw) - In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im südukrainischen Enerhodar ist am Abend nach russischer Darstellung ein Brand an der Kühlanlage ausgebrochen. Noch in der Nacht konnte das Feuer vollständig gelöscht werden, wie ein von Russland eingesetzter Beamter bei Telegram mitteilte. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), die Experten im Atomkraftwerk stationiert hat, erklärte, es seien "keine Auswirkungen für die atomare Sicherheit gemeldet" worden.

Ortschaften nahe Athen wegen Großbrand evakuiert

Athen - Die griechische Feuerwehr hat den seit Sonntagnachmittag wütenden Großbrand am nördlichen Stadtrand von Athen nicht stoppen können. Die Einwohner von zwölf Ortschaften seien per SMS aufgerufen worden, ihre Häuser in der Region um Marathon und Penteli zu verlassen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr im griechischen Rundfunk mit. "Bei Tagesanbruch werden wir 29 Löschflugzeuge und Hubschrauber einsetzen", teilte er mit.

Israels Verteidigungsminister erwartet Großangriff Irans

Tel Aviv/Jerusalem - Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat einem Medienbericht zufolge in einem Gespräch mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin vor einem möglichen Großangriff des Iran auf Israel in den kommenden Tagen gewarnt. Das israelische Ministerium bestätigte am Montag, dass es in der Nacht ein Gespräch der beiden Politiker gegeben habe. Austin ordnete unterdessen die Entsendung eines mit Lenkraketen bestückten U-Boots in den Nahen Osten an.

Berlin, Paris und London fordern Verhandlungen in Nahost

Paris/Berlin - Deutschland, Frankreich und Großbritannien rufen Israel und die palästinensische Terrororganisation Hamas zu Verhandlungen auf. Es dürfe keine weiteren Verzögerungen geben, betonten der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischer Premierminister Keir Starmer in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Die Kämpfe müssten jetzt enden und alle von der Hamas noch festgehaltenen Geiseln freigelassen werden.

Bau- und Society-Löwe Richard Lugner gestorben

Wien - Der Wiener Bau- und Society-Löwe Richard Lugner ist tot. Diesbezügliche Berichte von "heute.at" und "krone.at" wurden der APA aus gut informierter Quelle bestätigt. Der 91-Jährige starb demnach in seiner Villa in Döbling. Richard Lugner war vom Parkett der Wiener Society nicht wegzudenken. Vor allem mit den Stargästen, die er jedes Jahr um viel Geld zum Opernball brachte, blieb er immer im Gespräch.

Vierjähriger Radfahrer in Wiener Donaukanal gestürzt

Wien - Ein Vierjähriger ist Sonntagabend in Wien-Brigittenau bei einem Unfall beim Radfahren in den Donaukanal gefallen. Der Bub war laut Berufsrettung Wien mit seinem Vater unterwegs und sei mit dem Rad vom Weg abgekommen. "Er ist über die Böschung in den Donaukanal gestürzt", sagte ein Sprecher der APA. "Der Papa ist sofort hinterhergesprungen und hat ihn herausgezogen." Als die Retter am Unglücksort eintrafen, hätten sich Vater und Sohn schon wieder an Land befunden.

