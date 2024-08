Bau- und Society-Löwe Richard Lugner gestorben

Wien - Der Wiener Bau- und Society-Löwe Richard Lugner ist tot. Diesbezügliche Berichte von "heute.at" und "krone.at" wurden der APA aus gut informierter Quelle bestätigt. Der 91-Jährige starb demnach in seiner Villa in Döbling. Richard Lugner war vom Parkett der Wiener Society nicht wegzudenken. Vor allem mit den Stargästen, die er jedes Jahr um viel Geld zum Opernball brachte, blieb er immer im Gespräch.

Mehr als 47.000 Hitze-Tote in Europa im Jahr 2023

Barcelona - Mehr als 47.000 Menschen sind nach Expertenschätzungen 2023 in Europa an den Folgen hoher Temperaturen gestorben, dem weltweit wärmsten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die entsprechende Modellierungsstudie unter Leitung des "Barcelona Institute for Global Health" wurde im Fachblatt "Nature Medicine" veröffentlicht. Darin berichtet die internationale Forschungsgruppe aber auch, dass anscheinend eine Anpassung an die Hitze stattgefunden hat.

Ortschaften nahe Athen wegen Großbrand evakuiert

Athen - Nur wenige Kilometer nordöstlich der griechischen Hauptstadt Athen bekämpft die Feuerwehr auf einer Fläche von rund 200 Quadratkilometern unzählige Brandherde. Den Behörden zufolge ist die Front fast 30 Kilometer lang. 13 Menschen mussten mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäusern behandelt werden, ein Feuerwehrmann wurde durch Verbrennungen schwer verletzt, einer leicht, hieß es am Montag.

121.000 Menschen aus russischer Region Kursk evakuiert

Belgorod/Minsk - Aus der Region Kursk im Westen Russlands sind wegen des Vorrückens der ukrainischen Armee bisher 121.000 Menschen evakuiert worden. Das sagte der Gouverneur der Region, Alexej Smirnow, am Montag bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag. 28 Ortschaften in der Region seien von ukrainischen Einheiten besetzt. Die ukrainischen Truppen hätten bei ihrem Vormarsch Chemiewaffen eingesetzt, behauptete Smirnow.

Parlament ebnet Brunner Weg nach Brüssel

Wien/Brüssel - Der Hauptausschuss des Nationalrates hat am Montagnachmittag Magnus Brunner (ÖVP) als österreichischen EU-Kommissar nominiert. Nur die Koalitionsfraktionen ÖVP und Grüne unterstützten den entsprechenden Vorschlag der Bundesregierung. Brunner hat nun als letzte Hürde noch das Hearing des EU-Parlaments zu überwinden. Bis zu seinem Amtsantritt - voraussichtlich Anfang November - wird er weiter das Finanzministerium leiten.

Suche nach vermisstem Bodo Hell abgebrochen

Ramsau am Dachstein - Die seit Sonntag laufende Suchaktion im Dachstein-Gebiet nach dem vermissten Wiener Literaten Bodo Hell (81) ist bis Montagabend ohne Erfolg geblieben. Am späten Nachmittag musste die Aktion wegen eines aufziehenden Gewitters unterbrochen werden, informierte die Bergrettung in einer Presseaussendung.

Mordanklage gegen Vater nach Tod eines Säuglings in Wien

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Fall eines im vergangenen Februar in Wien mutmaßlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen Babys gegen den Vater Anklage wegen Mordes erhoben. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Montagnachmittag auf APA-Anfrage mit, nachdem das Schriftstück der Verteidigerin zugestellt wurde. Die Anklage ist nicht rechtskräftig. Der 29-Jährige hat 14 Tage Zeit, um dagegen Einspruch zu erheben.

