Ukraine treibt Offensive in russischen Grenzregionen voran

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine treibt ihre Offensive im russischen Grenzgebiet voran. Sie griff am Dienstag mit Drohnen an und Bodentruppen versuchten, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, um weiteres Gelände unter ihre Kontrolle zu bringen. Russische Kriegsblogger meldeten erneut heftige Kämpfe in der Region Kursk. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden 14 Drohnen abgeschossen. Evakuierungen wurden fortgesetzt.

Wohnungs- und Häuserpreise regional weiter rückläufig

Wien - Die Preisentwicklung bei Wohnungen und Häusern bleibt zum Teil rückläufig: Je mehr Käuferinnen und Käufer nach Regionen selbst in ihrem Wohneigentum leben, desto weniger stark ist das der Fall, zeigt der am Dienstag veröffentlichte Wohnungsmarktbericht von Raiffeisen Research. Laut "willhaben.at"-Umfrage ist die Nachfrage nach Mietwohnungen höher als nach Eigentum. Fehlende Finanzierungsmöglichkeiten stünden einem ersehnten Eigentumserwerb oft im Weg.

Vorsichtiger Optimismus bei Waldbränden in Griechenland

Athen - Die verheerenden Brände nordöstlich von Athen halten Griechenland weiter in Atem. Am Dienstag barg die Feuerwehr aus einem abgebrannten Fabrikgebäude die Leiche einer Frau, die sich nicht vor den Flammen retten hatte können, wie lokale Medien berichteten. Es ist bisher das einzige Todesopfer. Etliche Häuser brannten ab, viele Tiere kamen um. Noch geben die Behörden keine Entwarnung, aber Besserung scheint in Sicht. Satellitenbilder geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Gewitter im Tiroler Oberland - Züge und Autos festgesteckt

Innsbruck/Landeck/Imst - Heftige Gewitter mit Starkregen und lokalem Hagel haben Montagabend Teile des Tiroler Oberlandes heimgesucht. Die Folge waren unter anderem Murenabgänge bzw. Erdrutsche auf Straßen. Auf der Tiroler Straße (B171) waren zehn Fahrzeuge mit insgesamt 17 Personen zwischen den Muren eingesperrt. Auch die Bahn war betroffen: Auf der Karwendelbahnstrecke konnten zwei Züge mit 40 Fahrgästen wegen eines Murenabganges nicht mehr weiterfahren und blieben in dem Geröll stecken.

Bierpartei präsentierte Kandidaten in Biergarten

Wien - Die Bierpartei hat am Dienstag ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die Nationalratswahl am 29. September vorgestellt. Die Präsentation ging zwar stilecht in einem Biergarten am Fuße des Donauturms über die Bühne, fiel dabei aber etwas hölzern aus. Was das "Menü", vulgo Parteiprogramm, anbelangt, blieb man großteils vage, Spitzenkandidat Dominik Wlazny verwies aber auf die Veröffentlichung der einzelnen "Menüpunkte" auf der Homepage der Bierpartei in den kommenden Tagen.

St. Pölten ist Großstadt mit höchster Versiegelung pro Kopf

Wien/Brüssel/EU-weit - Einer WWF-Analyse zufolge sind die 15 größten Städte Österreichs deutlich stärker versiegelt als gedacht. Laut einer Auswertung von Satellitendaten liege die versiegelte Fläche bei rund 37.000 Hektar, das wäre fast 35 Prozent höher als auf Basis der bisherigen Methodik angenommen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Der negative Spitzenreiter ist dabei St. Pölten mit einer versiegelten Fläche von 308 Quadratmetern pro Kopf - gefolgt von Wiener Neustadt und Villach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red