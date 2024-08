Russland ruft Ausnahmezustand in Grenzregion Belgorod aus

Belgorod - Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod hat angesichts der anhaltenden ukrainischen Angriffe den regionalen Notstand ausgerufen. "Die Situation in der Region Belgorod bleibt extrem schwierig und angespannt", erklärte Wjatscheslaw Gladkow, in einer Videobotschaft auf dem Kurznachrichtendienst Telegram am Mittwoch. Er berichtete von täglichem Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte, der Häuser zerstöre und Zivilisten töte und verletze.

Japans Regierungschef Kishida kündigt Rücktritt an

Tokio - Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. "Es ist wichtig, der LDP ein neues Gesicht an der Spitze zu geben", sagte Kishida auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Tokio. "Der erste Schritt ist, dass ich zurücktrete." Kishida, der seit Oktober 2021 im Amt war, begründete seinen Schritt mit dem Wunsch, dem öffentlichen Interesse bestmöglich zu dienen.

Biden: Gaza-Abkommen könnte Iran von Angriff abhalten

Washington - Der Iran könnte nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden bei einem Durchbruch in den Verhandlungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg von seinem angedrohten Vergeltungsschlag gegen Israel absehen. Auf eine Frage von Reportern entgegnete Biden: "Das ist meine Erwartung, aber wir werden sehen." Am Donnerstag ist auf Drängen der USA, Katars und Ägyptens eine Gesprächsrunde über ein Abkommen für eine Waffenruhe und Freilassung von Geiseln geplant, voraussichtlich in Doha.

Eurocity kollidierte in Bayern mit umgestürztem Baum

Wien/München (Bayern)/Berlin - Ein Eurocity ist in Bayern mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum kollidiert und liegengeblieben. Bei dem Vorfall nahe Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) waren rund 260 Menschen an Bord, der EC 117 war von den ÖBB befördert worden. Laut der deutschen Bundespolizei gab es keine Verletzten. Die Strecke wurde nach Angaben einer Bahnsprecherin gegen 1.30 Uhr wieder freigegeben und der Bahnverkehr sei wieder aufgenommen worden.

Ed Sheeran eröffnet das heurige Frequency-Festival

St. Pölten - Mit dem Frequency in St. Pölten startet am Mittwoch eines der Highlights des heurigen Festivalsommers. Dass die große Party an der Traisen diesmal bereits zur Wochenmitte beginnt, liegt an Superstar Ed Sheeran. Für den englischen Wuschelkopf, der den ersten Headliner gibt, haben die Veranstalter das Festival kurzerhand um einen Tag ergänzt. Bis Samstag folgen dann bei prognostizierter Sommerhitze Acts quer durch den musikalischen Gemüsegarten.

Zahl der Schulwegunfälle im Vorjahr erneut gestiegen

Wien - Zweieinhalb Wochen vor Schulbeginn in Ostösterreich ist es höchste Zeit, mit den Kindern den Schulweg zu üben. Darauf macht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aufmerksam, der eine Online-Karte betreibt, mit der Eltern Gefahrenstellen melden können. Die Einträge werden an die zuständige Stadt oder Gemeinde weitergegeben. Im Vorjahr wurden laut VCÖ bei 450 Schulwegunfällen 494 Kinder verletzt, zwei starben. Die Anzahl der Unfälle sei das dritte Mal in Folge gestiegen.

