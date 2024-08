Ukraine hält Druck auf russische Grenzregionen aufrecht

Belgorod - Die Ukraine hält ihren Druck auf die russische Oblast Kursk aufrecht und greift zudem Woronesch an, das weiter südlich an der gemeinsamen Staatsgrenze liegt. In der Nacht auf Mittwoch seien insgesamt 117 ukrainische Drohnen und vier Raketen abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Jeweils 37 Drohnen seien über Kursk und Woronesch zerstört worden. Wie viele Geschosse die ukrainischen Streitkräfte abgefeuert haben, ließ das Ministerium offen.

Staatsanwaltschaft Wien ermittelt nun zu Terrorplänen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Ab sofort ist die Staatsanwaltschaft Wien für die Ermittlungen um die mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Taylor Swift-Konzertreihe zuständig, die in der vergangenen Woche im Ernst-Happel-Stadion stattfinden hätte sollen und aufgrund einer terroristischen Bedrohungslage vom Veranstalter abgesagt wurde. Entsprechende Information der APA bestätigte die Sprecherin der Wiener Anklagebehörde, Nina Bussek: "Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat uns das Verfahren abgetreten."

Kunstsammlerin Elisabeth Leopold ist tot

Wien - Die Kunstsammlerin Elisabeth Leopold ist tot. Die Grande Dame des heimischen Kunstbetriebs starb am Dienstagabend zu Hause im Kreis ihrer Kinder mit 98 Jahren, teilten die Familie und das Leopold Museum am Mittwoch der APA mit. An der Seite ihres 2010 verstorbenen Ehemanns Rudolf hatte sie eine der bedeutendsten Sammlungen der Wiener Moderne aufgebaut, die seit 2001 im Leopold Museum bestaunt werden kann.

Grüne starten Wahlkampftouren für "Aufholjagd"

Wien - Trotz Hitze und Urlaubszeit kommt der Wahlkampf rund sechs Wochen vor der Nationalratswahl langsam in Fahrt. Am Mittwoch präsentierten die Grünen ihre geplanten Wahlkampf-Touren. "Wir starten die Aufholjagd", sagte die Generalsekretärin Olga Voglauer mit Blick auf die Umfragewerte ihrer Partei - laut APA-Wahltrend liegen die Grünen derzeit mit 8,5 Prozent deutlich unter dem Ergebnis der letzten Nationalratswahl (13,9) - bei einer Pressekonferenz in Wien.

Thailands Regierungschef Srettha des Amtes enthoben

Bangkok - Das Verfassungsgericht in Bangkok hat Thailands Ministerpräsident Srettha Thavisin wegen der Ernennung eines vorbestraften Ministers des Amtes enthoben. Mit fünf zu vier Stimmen sprachen sich die Richter am Nachmittag (Ortszeit) für eine Absetzung des 62-Jährigen aus. Dutzende dem Militär nahestehende Senatoren hatten im Mai Klage gegen den ehemaligen Immobilienmogul eingereicht. Das Urteil kam für viele politische Beobachter überraschend.

Japans Regierungschef Kishida kündigt Rücktritt an

Tokio - Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat nach rund drei Jahren im Amt seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sich nicht erneut zur Wahl zum Vorsitzenden seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) im September stellen, sagte Kishida am Mittwoch vor Reportern. Der Schritt bedeutet auch das Ende von Kishidas Amtszeit als Ministerpräsident. Der Chef der Regierungspartei ist in Japan traditionell auch der Ministerpräsident.

Unwetter riefen Einsatzkräfte im Nordwesten auf den Plan

Salzburg/St. Gilgen/Hallein - Schwere Gewitter mit Sturm, Starkregen und mitunter Hagel haben in Tirol und in Salzburg in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte erneut auf den Plan gerufen. Laut Landesfeuerwehrverband wurden in Salzburg von 18.00 Uhr bis 1.00 Uhr 29 Feuerwehren mit 705 Einsatzkräften bei 84 Einsatzstellen tätig. Zuvor wurden in Tirol über 100 Unwetter-Einsätze verzeichnet, wo in erster Linie das hintere Zillertal (Bezirk Schwaz) sowie der Bezirk Kufstein betroffen waren.

Camping-Urlaub in Österreich heuer weniger gefragt

Wien - Der Camping-Urlaub in Österreich war heuer weniger gefragt als im Vorjahr. Dabei lief es im März noch sehr gut, dann kehrte aber Ruhe ein. Insgesamt verbuchten die heimischen Camping- und Stellplätze rund 2,48 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr 2024 - das entspricht einem Minus von rund fünf Prozent im Jahresvergleich. Der ÖAMTC verweist dabei auf einen niederschlagsreichen Juni und die Fußball-EM in Deutschland.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red