Zwei Kinder und weitere Person in NÖ tot aufgefunden

Muckendorf-Wipfing - In einer Gemeinde mit rund 1.200 Einwohnern im Bezirk Tulln in Niederösterreich sind am Mittwochnachmittag zwei Kinder und eine weitere Person tot aufgefunden worden. Stefan Pfandler, der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, teilte das auf APA-Anfrage mit. Die näheren Umstände sowie die Todesursachen waren vorerst unklar.

Kiew erklärt vollständige Kontrolle von russischem Sudscha

Kursk - Die Stadt Sudscha in der russischen Grenzregion Kursk ist nach den Worten des ukrainischen Armeechefs Olexander Syrskyj vollständig unter ukrainischer Kontrolle. "Die Suche und Vernichtung des Feindes in der Ortschaft Sudscha ist abgeschlossen", sagte er am Mittwoch in einer Videokonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Aufnahmen davon wurden auf dem Telegram-Kanal des Präsidenten veröffentlicht.

Karner lehnt Kontrolle von Nachrichtendienst-Einsatz ab

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wird der Aufforderung des Nationalen Sicherheitsrats, den Einsatz des Staatsschutzes rund um den verhinderten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien von einer Kommission evaluieren zu lassen, nicht nachkommen. Das teilte er APA und "Kurier" mit. Er wolle die Direktion Staatsschutz Nachrichtendienste (DSN) nicht einem "parteipolitischen Gemetzel" aussetzen. Die Kontrollkommission wird auch nicht von sich aus tätig werden.

Staatsanwaltschaft Wien ermittelt nun zu Terrorplänen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Ab sofort ist die Staatsanwaltschaft Wien für die Ermittlungen um die mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Taylor Swift-Konzertreihe zuständig, die in der vergangenen Woche im Ernst-Happel-Stadion stattfinden hätte sollen und aufgrund einer terroristischen Bedrohungslage vom Veranstalter abgesagt wurde. Entsprechende Information der APA bestätigte die Sprecherin der Wiener Anklagebehörde, Nina Bussek: "Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat uns das Verfahren abgetreten."

Beisetzung von Richard Lugner und Gedenken am 31. August

Wien - Der am Montag verstorbene Wiener Unternehmer und Society-Löwe Richard Lugner wird am Samstag, dem 31. August im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt. Zuvor findet um 9.00 Uhr im Wiener Stephansdom eine Gedenkstunde und öffentliche Aufbahrung statt. Das teilte die Familie am Mittwoch der APA mit. Zur Gedenkstunde für Lugner im Stephansdom "sind alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus eingeladen, gemeinsam Abschied zu nehmen", hieß es in dem Statement.

ÖVP und Grüne einig bei Klimaplan

Wien/EU-weit/Brüssel - Zur fristgerechten Einreichung des finalen österreichischen Nationalen Energie-und Klimaplans (NEKPs) an die EU-Kommission hat es zwar nicht gereicht - das wäre am 30. Juni gewesen -, nun ist es aber zu einer Einigung zwischen ÖVP und den Grünen gekommen. Eine solche verkündete Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch gegenüber der "Kleinen Zeitung" (online). Die Arbeiten zum NEKP seien in der Zielgeraden, hieß es dazu aus dem Umweltministerium.

Kriselnder Immo-Entwickler 6B47 gibt sein größtes Projekt ab

Wien - Der kriselnde Wiener Immobilienentwickler 6B47 gibt seine größte Baustelle, das Althan Quartier in Wien, ab. Gleichzeitig werden die Schulden neu geordnet. Käufer sind neben dem Gesellschafter Baustoff + Metall GmbH die Investoren Ronny Pecik und Stefan Schönauer. Es sei durch eine Gesamtrestrukturierung der Schulden mit den finanzierenden Banken gelungen, das Großprojekt bis zur geplanten Fertigstellung im ersten Quartal 2025 durchzufinanzieren, teilte 6B47 am Mittwoch mit.

Staatsanwaltschaft erhebt erste Anklage in Causa Ott

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat erstmals eine Anklage gegen den früheren Verfassungsschützer Egisto Ott eingebracht. Konkret geht es um den Verdacht des Amtsmissbrauchs. Ott wird zur Last gelegt, als Beamter des Innenministeriums im Auftrag des ebenfalls angeklagten ehemaligen FPÖ-Politikers Hans-Jörg Jenewein einen weiteren Beamten beauftragt zu haben, Informationen zu Teilnehmern eines Treffens europäischer Nachrichten- und Geheimdienste zu beschaffen.

