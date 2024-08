Kiew erklärt vollständige Kontrolle von russischem Sudscha

Kursk - Die Stadt Sudscha in der russischen Grenzregion Kursk ist nach den Worten des ukrainischen Armeechefs Olexander Syrskyj vollständig unter ukrainischer Kontrolle. "Die Suche und Vernichtung des Feindes in der Ortschaft Sudscha ist abgeschlossen", sagte er am Mittwoch in einer Videokonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Aufnahmen davon wurden auf dem Telegram-Kanal des Präsidenten veröffentlicht.

Karner lehnt Kontrolle von Nachrichtendienst-Einsatz ab

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wird der Aufforderung des Nationalen Sicherheitsrats, den Einsatz des Staatsschutzes rund um den verhinderten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien von einer Kommission evaluieren zu lassen, nicht nachkommen. Das teilte er APA und "Kurier" mit. Er wolle die Direktion Staatsschutz Nachrichtendienste (DSN) nicht einem "parteipolitischen Gemetzel" aussetzen. Die Kontrollkommission wird auch nicht von sich aus tätig werden.

Staatsanwaltschaft Wien ermittelt nun zu Terrorplänen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Ab sofort ist die Staatsanwaltschaft Wien für die Ermittlungen um die mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Taylor Swift-Konzertreihe zuständig, die in der vergangenen Woche im Ernst-Happel-Stadion stattfinden hätte sollen und aufgrund einer terroristischen Bedrohungslage vom Veranstalter abgesagt wurde. Entsprechende Information der APA bestätigte die Sprecherin der Wiener Anklagebehörde, Nina Bussek: "Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat uns das Verfahren abgetreten."

Zwei Kinder und weitere Person in NÖ tot aufgefunden

Tulln - In einer Gemeinde mit rund 1.200 Einwohnern im Bezirk Tulln in Niederösterreich sind am Mittwochnachmittag zwei Kinder und eine weitere Person tot aufgefunden worden. Stefan Pfandler, der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, teilte das auf APA-Anfrage mit. Identitäten, nähere Umstände sowie die Todesursachen waren vorerst unklar.

Beisetzung von Richard Lugner und Gedenken am 31. August

Wien - Der am Montag verstorbene Wiener Unternehmer und Society-Löwe Richard Lugner wird am Samstag, dem 31. August im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt. Zuvor findet um 9.00 Uhr im Wiener Stephansdom eine Gedenkstunde und öffentliche Aufbahrung statt. Das teilte die Familie am Mittwoch der APA mit. Zur Gedenkstunde für Lugner im Stephansdom "sind alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus eingeladen, gemeinsam Abschied zu nehmen", hieß es in dem Statement.

Schwierige Bemühungen um Feuerpause im Gazastreifen

Washington/Beirut - In Bemühungen um eine Waffenruhe in Gaza ist am Donnerstag in Katar eine wohl entscheidende Verhandlungsrunde geplant. Die Hamas bekräftigte am Mittwoch, sie werde nicht teilnehmen. Die palästinensische Terrororganisation ist aber bereit, sich anschließend über die besprochenen Punkte informieren zu lassen. Der Iran könnte indes laut US-Präsident Joe Biden bei einem Durchbruch in den Verhandlungen von seinem angedrohten Vergeltungsschlag gegen Israel absehen.

Thailands Regierungschef Srettha des Amtes enthoben

Bangkok - Das Verfassungsgericht in Bangkok hat Thailands Ministerpräsident Srettha Thavisin wegen der Ernennung eines vorbestraften Ministers des Amtes enthoben. Mit fünf zu vier Stimmen sprachen sich die Richter am Nachmittag (Ortszeit) für eine Absetzung des 62-Jährigen aus. Dutzende dem Militär nahestehende Senatoren hatten im Mai Klage gegen den ehemaligen Immobilienmogul eingereicht. Das Urteil kam für viele politische Beobachter überraschend.

ÖVP und Grüne einig bei Klimaplan

Wien/EU-weit/Brüssel - Zur fristgerechten Einreichung des finalen österreichischen Nationalen Energie-und Klimaplans (NEKPs) an die EU-Kommission hat es zwar nicht gereicht - das wäre am 30. Juni gewesen -, nun ist es aber zu einer Einigung zwischen ÖVP und den Grünen gekommen. Eine solche verkündete Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch gegenüber der "Kleinen Zeitung" (online). Die Arbeiten zum NEKP seien in der Zielgeraden, hieß es dazu aus dem Umweltministerium.

Wiener Börse nach US-Inflationsdaten im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag nicht merklich auf die um 14.30 Uhr gemeldeten US-Verbraucherpreisdaten reagiert. Kurz nach Veröffentlichung der Zahlen hielt der ATX mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 3.592,30 Punkten. Auch an anderen Börsen gab es keine größeren Reaktionen auf die Daten. In den USA hat sich der Preisauftrieb im Juli unerwartet abgeschwächt. Damit wird die Hoffnung weiter geschürt, dass die US-Notenbank im September ihre Zinsen senken kann.

