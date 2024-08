Kiew erklärt vollständige Kontrolle von russischem Sudscha

Kursk - Die Stadt Sudscha in der russischen Grenzregion Kursk ist nach den Worten des ukrainischen Armeechefs Olexander Syrskyj vollständig unter ukrainischer Kontrolle. "Die Suche und Vernichtung des Feindes in der Ortschaft Sudscha ist abgeschlossen", sagte er am Mittwoch in einer Videokonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Aufnahmen davon wurden auf dem Telegram-Kanal des Präsidenten veröffentlicht.

Zwei Mädchen und Mutter im Bezirk Tulln tot aufgefunden

Tulln - Zwei Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren und deren 29-jährige Mutter sind am Mittwochnachmittag in einem Einfamilienhaus in einer Gemeinde mit rund 1.200 Einwohnern im Bezirk Tulln tot aufgefunden worden. Laut Stefan Pfandler, dem Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, wurde im Umfeld auch eine Faustfeuerwaffe entdeckt und sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete Obduktionen an, durchgeführt werden sollen sie am Donnerstag.

Schwierige Bemühungen um Feuerpause im Gazastreifen

Washington/Beirut - In Bemühungen um eine Waffenruhe in Gaza ist am Donnerstag in Katar eine wohl entscheidende Verhandlungsrunde geplant. Die Hamas bekräftigte am Mittwoch, sie werde nicht teilnehmen. Die palästinensische Terrororganisation ist aber bereit, sich anschließend über die besprochenen Punkte informieren zu lassen. Der Iran könnte indes laut US-Präsident Joe Biden bei einem Durchbruch in den Verhandlungen von seinem angedrohten Vergeltungsschlag gegen Israel absehen.

ÖVP und Grüne einig bei Klimaplan

Wien/EU-weit/Brüssel - Zur fristgerechten Einreichung des finalen österreichischen Nationalen Energie-und Klimaplans (NEKPs) an die EU-Kommission hat es zwar nicht gereicht - das wäre am 30. Juni gewesen -, nun ist es aber zu einer Einigung zwischen ÖVP und den Grünen gekommen. Eine solche verkündete Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch gegenüber der "Kleinen Zeitung" (online). Die Arbeiten zum NEKP seien in der Zielgeraden, hieß es dazu aus dem Umweltministerium.

Thailands Regierungschef Srettha des Amtes enthoben

Bangkok - Das Verfassungsgericht in Bangkok hat Thailands Ministerpräsident Srettha Thavisin wegen der Ernennung eines vorbestraften Ministers des Amtes enthoben. Mit fünf zu vier Stimmen sprachen sich die Richter am Nachmittag (Ortszeit) für eine Absetzung des 62-Jährigen aus. Dutzende dem Militär nahestehende Senatoren hatten im Mai Klage gegen den ehemaligen Immobilienmogul eingereicht. Das Urteil kam für viele politische Beobachter überraschend.

WHO ruft wegen Mpox weltweite Notlage aus

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen einer neuen Variante der Mpox-Viren in Afrika ihre höchste Alarmstufe aktiviert. Sie hat eine "Gesundheitliche Notlage internationaler Reichweite" (PHEIC) ausgerufen. Die WHO sieht das Risiko, dass sich die Mpox nach 2022 erneut international ausbreiten und mehreren Ländern zum Gesundheitsrisiko werden können.

Führende Rabbiner verurteilen Provokation auf dem Tempelberg

Jerusalem - Ranghohe Rabbiner in Israel haben in einer ungewöhnlichen Botschaft an die arabische Welt den provokativen Besuch des rechtsextremen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg verurteilt. In einem Video mit arabischen Untertiteln sprachen sich fünf jüdische Gelehrte grundsätzlich gegen den Besuch von Juden auf der Anlage in Jerusalem aus.

