Zwei Mädchen und Mutter im Bezirk Tulln tot aufgefunden

Tulln - Zwei Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren und deren 29-jährige Mutter sind am Mittwochnachmittag in einem Einfamilienhaus in einer Gemeinde mit rund 1.200 Einwohnern im Bezirk Tulln tot aufgefunden worden. Laut Stefan Pfandler, dem Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, wurde im Umfeld auch eine Faustfeuerwaffe entdeckt und sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete Obduktionen an, durchgeführt werden sollen sie am Donnerstag.

Kiew erklärt vollständige Kontrolle von russischem Sudscha

Kursk - Die Stadt Sudscha in der russischen Grenzregion Kursk ist nach den Worten des ukrainischen Armeechefs Olexander Syrskyj vollständig unter ukrainischer Kontrolle. "Die Suche und Vernichtung des Feindes in der Ortschaft Sudscha ist abgeschlossen", sagte er am Mittwoch in einer Videokonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Aufnahmen davon wurden auf dem Telegram-Kanal des Präsidenten veröffentlicht.

Neue Hoffnung auf Durchbruch bei Gaza-Verhandlungen

Washington/Beirut - Vor Beginn der möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas haben die Vermittler einen letzten Appell an alle Konfliktparteien im Nahen Osten gerichtet. "Keine Partei in der Region sollte Maßnahmen ergreifen, die die Bemühungen um einen Deal untergraben würden", teilte das US-Außenministerium nach einem Telefonat von Ressortchef Antony Blinken mit seinem katarischen Amtskollegen mit.

Karner will effektivere Regeln für radikalisierte Sträflinge

Wien - Die Radikalisierung von islamistischen Straftätern auch nach einer Haft macht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Sorge. Dementsprechend denkt er im APA-Interview an, "neue Möglichkeiten zu schaffen, sie aus dem Verkehr zu ziehen". Eine Art Maßnahmenvollzug, also Freiheitsentzug nach Abbüßen der Haftstrafe, könnte für den Innenminister "eine Möglichkeit" sein.

Mattle klar für Schwarz-Rot, aber "große Gräben" zu Babler

Innsbruck/Wien - Tirols Landeshauptmann und ÖVP-Chef Anton Mattle hält Platz eins für die Volkspartei bei der kommenden Nationalratswahl für realistisch und legt sich in puncto Koalition eindeutig fest: Er sei klar für eine Zweierkoalition mit der SPÖ als Juniorpartner, machte Mattle im APA-Interview klar. Allerdings ging er auf deutliche Distanz zu SPÖ-Chef Andreas Babler: Zu diesem gebe es wegen dessen Zugangs zu Leistungsbereitschaft und Eigentum "große Gräben", erklärte der Landeschef.

Gewalt gegen Frauen beginnt bereits in der Jugend

Graz - Gewalt gegen Frauen beginnt in der Jugend. 24 Prozent der Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren weltweit haben bereits Misshandlungen durch männliche Partner erlitten. Das zeigt eine neue Studie von Experten der WHO. Für Österreich wird eine Häufigkeit solcher Gewalterfahrungen bei jungen Frauen mit zwölf Prozent (binnen Jahresfrist: fünf Prozent) angegeben.

