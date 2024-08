Streiks in Spitälern nach Tötung von Ärztin in Indien

Neu-Delhi - Nach der Vergewaltigung und Ermordung einer Ärztin in Indien haben ihre Kolleginnen und Kollegen landesweit ausgeweitete Streiks angekündigt. "Wir verstärken unsere Proteste, um Gerechtigkeit für unsere Kollegin zu fordern", erklärte der Arzt am staatlichen AIIMS-Krankenhaus in der Hauptstadt Neu Delhi, Suvrankar Datta, am Freitag. Der Ärzteverband IMA rief ab Samstag zu einer 24-stündigen "landesweiten Einstellung der Dienste" in Privatkliniken auf.

Neue Regierungschefin in Thailand gewählt

Bangkok - In Thailand ist die Tochter des ehemaligen Regierungschefs Thaksin Shinawatra, Paetongtarn Shinawatra, zur neuen Ministerpräsidentin gewählt worden. Das Parlament stimmte am Freitag in einem im Fernsehen übertragenen Votum mit 349 Stimmen bei 145 Gegenstimmen mehrheitlich für die 37-Jährige. Damit steht zum dritten Mal ein Mitglied der einflussreichen Milliardärsfamilie an der Spitze der Regierung - und zudem die jüngste Regierungschefin in der Geschichte des Königreichs.

Selenskyj: Nachschub für Truppen in Ostukraine eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - Angesichts des zunehmenden Drucks russischer Truppen in der Ostukraine widmet Kiew der Verteidigung rund um den Donbass jetzt höchste Aufmerksamkeit. "Torezk und Pokrowsk, die meisten russischen Angriffe finden dort statt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Der dringend benötigte Nachschub sei bereits eingetroffen. "Alles, was jetzt gebraucht wird." Selenskyj machte jedoch keine Angaben dazu, ob auch zusätzliche Truppen verlegt wurden.

Rechnungshof sieht weiter Schwächen in Asyl-Betreuung

Wien - Der Rechnungshof hat in seiner so genannten Follow-up-Prüfung die Grundversorgung für Flüchtlinge unter die Lupe genommen und trotz einiger erkannter Fortschritte diverse Mängel festgestellt. So wartet man weiter auf eine bessere Lösung für subsidiär Schutzberechtigte, vermisst eine koordinierte Planung von Gebietskörperschaften und NGOs für größere Flüchtlingszahlen und bemängelt ein veraltetes Informationssystem.

Elefantenkuh "Numbi" in Schönbrunn trächtig

Wien - Erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Tiergarten Schönbrunn. Erstmals seit über 20 Jahren ist wieder eine Elefantenkuh nach einer natürlichen Paarung trächtig. "Numbi", so der Name der Elefantendame, habe sich von Anfang an gut mit "Abu" verstanden, einem erfahrenen, 23-jährigen Bullen, der im Mai 2023 zum Zweck der Zucht aus dem Zoo Halle nach Schönbrunn übersiedelte, hieß es am Freitag auf APA-Anfrage seitens des Tiergartens Schönbrunn.

Rekordserie von Tropennächten in Seoul

Seoul - Die südkoreanische Hauptstadt Seoul verzeichnet die längste Serie an Tropennächten seit Beginn der modernen Wetteraufzeichnungen. Wie die Wetterbehörde mitteilte, sind die Temperaturen in Seoul seit dem 21. Juli - und damit 26 Nächte in Folge - nicht mehr unter 25 Grad Celsius gesunken. Es wird erwartet, dass die hohen Temperaturen bis mindestens Mittwoch anhalten werden.

Alkohol auch in Maßen nicht gesund

Berlin - Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät dazu, keinen Alkohol zu trinken. Sie ändert damit eine frühere Einschätzung. Auch in Maßen sei Alkohol nicht gesund - es gebe keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für unbedenklichen Konsum, schreibt die Fachgesellschaft in ihrem neuen Positionspapier. "Alkohol ist eine psychoaktive Droge", die als Ursache von über 200 negativen gesundheitlichen Folgen wie Krankheiten und Unfällen identifiziert worden sei.

