ÖVP will "nötige Maßnahmen und Befugnisse" für Terrorabwehr

Wien - Die Volkspartei und ihre Führungsriege wollen "alle nötigen Maßnahmen" zum Schutz vor Terrorismus ergreifen. Das sagte Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (alle ÖVP) in Wien. Mit ihm als Kanzler würden "die Befugnisse kommen, die es braucht", versprach Nehammer. Die zuletzt diskutierte Messenger-Überwachung will er trotz Ablehnung der anderen Parteien.

OeNB: Lohndynamik bleibt 2024 höher als im Euroraum

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet eine langsame Abnahme des Tariflohnwachstums bis Jahresende. "Die Lohndynamik im Jahr 2024 bleibt damit höher als im Euroraum. Erst ab 2025 kommt es zu einer beschleunigten Abnahme des Lohnwachstums. Das Lohnwachstum im öffentlichen Sektor bleibt bis Jahresende höher als in der Privatwirtschaft", so die Banker. Sie verweisen dabei auf ihren neuen "OeNB-Wage-Tracker" als Indikator der Entwicklung der Kollektivvertragslöhne.

Hisbollah veröffentlicht Video von Tunnelsystem

Beirut - Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat ein Video veröffentlicht, das ihr Tunnelsystem und Raketenarsenal zeigen soll. Der am Freitag veröffentlichte viereinhalbminütige Film zeigt, wie mutmaßliche Hisbollah-Kämpfer mit Motorrädern und Lastwagen durch ein weitverzweigtes, beleuchtetes und in Fels geschlagenes Tunnelsystem fahren und unter anderem Raketen transportieren. Auf dem Video ist die Stimme von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah zu hören.

ECDC-Direktorin Rendi-Wagner: Erwarten mehr Mpox-Fälle in EU

Wien - Das Europäische Zentrum für Krankheitskontrolle (ECDC) rechnet mit "mehr sporadischen Fällen" von Mpox (Affenpocken) auch in Europa. Das betonte die Ex-SPÖ-Politikerin und nunmehrige ECDC-Direktorin Pamela Rendi-Wagner am Freitag im "Ö1-Mittagsjournal". Das Risiko einer Situation wie bei Corona bestehe derzeit für Europa nicht, Afrika brauche aber Unterstützung. In Österreich stehen noch Mpox-Impfdosen zur Verfügung, ergab eine APA-Anfrage im Gesundheitsministerium.

Österreich produzierte im Halbjahr einen Ökostrom-Überschuss

Wien - Im ersten Halbjahr hat Österreich erstmals mehr Ökostrom aus Wind, Wasser, Sonne und anderen Erneuerbaren Quellen erzeugt als verbraucht. Zusätzlich war Österreich in jedem Monat bilanziell Stromexporteur. Das galt erstmals seit 20 Jahren auch für die Wintermonate, wo tendenziell durch eine geringere Wasserführung und geringerer Sonneneinstrahlung weniger Ökostrom produziert wird, teilte das Klimaschutzministerium am Freitag in einer Aussendung mit.

Wiener "Feuerkrieger" sechs Wochen nach Urteil enthaftet

Wien - Am 1. Juli ist ein Ex-Mitglied der rechtsterroristischen "Feuerkrieg Division" (FKD) am Wiener Landesgericht wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung, krimineller Vereinigung, Verhetzung und Aufforderung zur mit Strafe bedrohten Handlungen nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt verurteilt worden. Bereits sechs Wochen später wurde der von der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) als "Gefährder" Eingestufte enthaftet.

Macron will mit Linken-Kandidatin über Premier-Amt sprechen

Paris - Im Ringen um eine stabile Regierung in Paris ist der französische Präsident Emmanuel Macron offenbar bereit, mit der Kandidatin der Linken für das Premierminister-Amt, Lucie Castets, zu sprechen. Macron wolle Castets am 23. August empfangen, hieß es am Freitag aus der Umgebung des Präsidenten. Das Linksbündnis war aus der Parlamentswahl im Juli in Frankreich als stärkste Kraft hervorgegangen.

Die Wiener Börse am Nachmittag mit Abgaben

Wien - Die Wiener Börse ist nach anfänglichen Gewinnen am Freitagnachmittag in die Verlustzone gerutscht. Der ATX stand kurz nach 14.40 Uhr 0,38 Prozent tiefer bei 3.615,94 Punkten. Er steuert einen Wochengewinn von 1,7 Prozent an. Im europäischen Umfeld gab es überwiegend Zuwächse zu sehen. Es stützten am Donnerstag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA, welche die Sorgen vor einer Rezession weiter zerstreuten. Am Freitag überraschten Daten vom US-Häusermarkt jedoch negativ.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red