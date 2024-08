Hisbollah veröffentlicht Video von Tunnelsystem

Beirut - Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat ein Video veröffentlicht, das ihr Tunnelsystem und Raketenarsenal zeigen soll. Der am Freitag veröffentlichte viereinhalbminütige Film zeigt, wie mutmaßliche Hisbollah-Kämpfer mit Motorrädern und Lastwagen durch ein weitverzweigtes, beleuchtetes und in Fels geschlagenes Tunnelsystem fahren und unter anderem Raketen transportieren. Auf dem Video ist die Stimme von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah zu hören.

Diplomaten sehen "einige Fortschritte" bei Gaza-Gesprächen

Doha - Bei den Verhandlungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg gibt es offenbar ein wenig Bewegung. Es habe "einige Fortschritte" gegeben, sagten Diplomaten mit Kenntnis der Gespräche. Diese sollten Freitagnachmittag in der katarischen Hauptstadt Doha fortgesetzt werden. Die Erwartungen etwa auf einen Durchbruch oder gar die Einigung auf eine Waffenruhe wie im vergangenen November sind gering, weil die Positionen von Israel und der islamistischen Hamas weit auseinander liegen.

ÖVP will "nötige Maßnahmen und Befugnisse" für Terrorabwehr

Wien - Die Volkspartei und ihre Führungsriege wollen "alle nötigen Maßnahmen" zum Schutz vor Terrorismus ergreifen. Das sagte Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (alle ÖVP) in Wien. Mit ihm als Kanzler würden "die Befugnisse kommen, die es braucht", versprach Nehammer. Die zuletzt diskutierte Messenger-Überwachung will er trotz Ablehnung der anderen Parteien.

Harris will bei Wahlsieg Lebenshaltungskosten senken

Washington - US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will bei einem Wahlsieg die Senkung der Lebenshaltungskosten für die Bürger zu ihrer Priorität machen. Sie werde unter anderem die Steuern für die Mittelschicht senken sowie gegen überhöhte Lebensmittelpreise, zu hohe Kosten für Immobilieneigentum und Mietwucher vorgehen, kündigte ihr Team an. Kontrahent Donald Trump hatte Harris zuvor vorgeworfen, als Vizepräsidentin für die "fürchterliche Inflation" mitverantwortlich zu sein.

Unbekannte färbten Wörthersee-Zufluss knallgrün ein

Pörtschach - Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend den Pörtschacher Mühlbach, der in den Wörthersee mündet, mit grüner Farbe eingefärbt. Ein Landeschemiker entnahm eine Wasserprobe, die zur Abklärung ins Labor geschickt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die knallgrüne Farbe von einem Farbpulver herrührt, das weder für Mensch noch Tier gefährlich ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, hieß es am Freitag von der Landespolizeidirektion.

ECDC-Direktorin Rendi-Wagner: Erwarten mehr Mpox-Fälle in EU

Wien - Das Europäische Zentrum für Krankheitskontrolle (ECDC) rechnet mit "mehr sporadischen Fällen" von Mpox (Affenpocken) auch in Europa. Das betonte die Ex-SPÖ-Politikerin und nunmehrige ECDC-Direktorin Pamela Rendi-Wagner am Freitag im "Ö1-Mittagsjournal". Das Risiko einer Situation wie bei Corona bestehe derzeit für Europa nicht, Afrika brauche aber Unterstützung. In Österreich stehen noch Mpox-Impfdosen zur Verfügung, ergab eine APA-Anfrage im Gesundheitsministerium.

Waldbrand nahe türkischer Stadt Izmir zerstörte Häuser

Izmir - Nahe der türkischen Küstenstadt Izmir hat sich ein Waldbrand rasch ausgebreitet und Wohngebiete erreicht. Mehrere Häuser seien bereits abgebrannt, sagte der Gouverneur von Izmir, Süleyman Elban, vor Journalisten. Mindestens ein Dorf habe evakuiert werden müssen. Verletzte seien bisher nicht gemeldet worden. An den Löscharbeiten im Viertel Bayrakli etwa 15 Kilometer nördlich des Zentrums der Küstenmetropole seien mehr als 1.000 Einsatzkräfte beteiligt.

Macron will mit Linken-Kandidatin über Premier-Amt sprechen

Paris - Im Ringen um eine stabile Regierung in Paris ist der französische Präsident Emmanuel Macron offenbar bereit, mit der Kandidatin der Linken für das Premierminister-Amt, Lucie Castets, zu sprechen. Macron wolle Castets am 23. August empfangen, hieß es am Freitag aus der Umgebung des Präsidenten. Das Linksbündnis war aus der Parlamentswahl im Juli in Frankreich als stärkste Kraft hervorgegangen.

