Berlin will Ukraine keine neuen Hilfszahlungen bereitstellen

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Berlin will für die Ukraine einem Medienbericht zufolge keine neuen Hilfszahlungen bereitstellen. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) steht dafür nach der aktuellen Haushaltsplanung ab sofort kein neues Geld mehr zur Verfügung. Bereits bewilligtes Material wird demnach zwar meist noch geliefert, zusätzliche Anträge aus dem Verteidigungsministerium sollen jedoch auf Wunsch von Kanzler Olaf Scholz nicht mehr bewilligt werden, hieß es.

Indische Ärzte treten in 24-stündigen Streik

Mumbai (Bombay)/Kolkata (Kalkutta) - In Indien sind Ärztinnen und Ärzte am Samstag landesweit aus Protest gegen die Vergewaltigung und Ermordung einer Ärztin in Kolkata in einen 24-stündigen Streik getreten. Wie die indische Ärztekammer IMA in einer Erklärung mitteilte, bleiben alle medizinischen Dienste, außer die Notaufnahmen in Krankenhäusern, für 24 Stunden geschlossen. Es werde erwartet, dass sich mehr als eine Million Mediziner an dem Streik beteiligen würden.

Muren auf Straßen in Tirol, Überschwemmungen in St. Anton

St. Anton am Arlberg/Sellrain/Grinzens - Unwetter mit Starkregen haben Freitagabend in Teilen der Bezirke Landeck sowie Innsbruck-Land zu Murenabgängen auf Straßen und lokalen Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen war St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck), wo einige Straßen im Ortszentrum überschwemmt wurden. Eine Mure ging auf die Arlberg-Bundesstraße (B 197) ab, diese musste daraufhin auf Tiroler Seite vorerst gesperrt werden. Die Sperre dürfte mehrere Stunden andauern.

Über 100 Unwetter-Einsätze im Bezirk Hollabrunn

Hollabrunn - Unwetter haben am Freitag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Stark betroffen war der Bezirk Hollabrunn. Dort waren am späten Abend rund 50 Feuerwehren mit über 105 Einsätzen beschäftigt. Mehrere Straßen wurden gesperrt, teilweise stand das Wasser bis zu einen Meter hoch. Die "Augustwiesn" in Hollabrunn wurde evakuiert, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Aufgrund des Hochwassers musste auch der Zugverkehr eingestellt werden.

SPÖ will Terror-Abwehrzentrum

Wien - Die SPÖ drängt auf die Etablierung eines Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrums. In einem der APA vorliegenden Papier denkt man nicht an eine eigene Behörde sondern an eine Koordinationsplattform, in der Vertreter der Sicherheitsorgane aber auch der Zivilgesellschaft zusammengezogen werden. Der Sitz solch eines Zentrums sollte in Wien sein mit Außenstellen in allen Bundesländern.

Indonesien feiert Unabhängigkeitstag in neuer Hauptstadt

Nusantara - Indonesiens unvollendete neue Hauptstadt Nusantara rückt ins Rampenlicht: Seit dem Morgen (Ortszeit) werden die Hauptfeierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag des Inselstaats erstmals in Borneo abgehalten, wo die als futuristische Smart City geplante Stadt gerade am Rande des Dschungels entsteht.

Hitze macht Tieren in Schönbrunn keine Probleme

Wien - Schwüles und heißes Wetter mit Temperaturen von bis zu 33 Grad ist am Samstag in Wien angesagt. Die Tiere im Tiergarten Schönbrunn können mit der aktuellen Hitzewelle gut umgehen, hieß es auf APA-Anfrage. "Das Um und Auf ist, dass die Anlagen entsprechend ihrer Bedürfnisse eingerichtet sind", teilte die Pressestelle des Tiergartens mit. Das sei durch Kühlung, Badebecken und ausreichend schattige Bereiche, die mittels Bepflanzung geschaffen wurden, gewährleistet.

red