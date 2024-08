Schuldenschnitt bei Varta, Tojner schießt Kapital zu

Ellwangen/Stuttgart - Dem strauchelnden Batteriekonzern Varta ist offenbar ein entscheidender Schritt in Richtung Sanierung gelungen. Laut einer Unternehmensaussendung vom Samstag einigten sich die Gläubiger sowie der österreichische Großaktionär Michael Tojner auf ein Sanierungskonzept, das einen Schuldenschnitt von 485 Mio. auf 200 Mio. Euro vorsieht. Parallel dazu schießt Tojner gemeinsam mit dem Sportwagenbauer Porsche frisches Kapital in Höhe von 60 Mio. Euro zu.

Kiews Luftwaffe zerstört wichtige Brücke im Gebiet Kursk

Kursk - Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine strategisch wichtige Autobrücke bei ihrer Offensive im Gebiet Kursk zerstört. Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk veröffentlichte in einem Telegramkanal der Streitkräfte ein Video, das die Bombardierung einer Brücke zeigt. Experten halten das Video nach Auswertung der Geodaten für echt. Das Bauwerk am Fluss Sejm im Kreis Gluschkowo lag in Trümmern.

Österreicherin Kurdwin Ayub gewinnt Jurypreis in Locarno

Locarno - Die Österreicherin Kurdwin Ayub hat am Samstag für ihren Film "Mond" bei den Filmfestspielen Locarno den Großen Jurypreis gewonnen. Das Werk ist der Zweitling des heimischen Regie-Shootingstars und ritterte auch um den Goldenen Leoparden. Der Hauptpreis ging allerdings an die litauische Regisseurin Saulė Bliuvaitė für "Akiplėša" ("Toxic").

Mindestens elf Tote bei Terroranschlag in Mogadischu

Mogadischu - Bei einem Terroranschlag auf ein Restaurant in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens elf Menschen getötet worden. Das berichtete die lokale Polizei. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte die Tat für sich. Nach Angaben der Polizei explodierte in dem Lokal eine ferngezündete Bombe. Die meisten der Toten sind den Angaben zufolge Zivilisten, vier Menschen überlebten verletzt. Das Restaurant ist demnach auch bei Sicherheitskräften beliebt.

Hollabrunn nach Unwetter zu Katastrophengebiet erklärt

Hollabrunn - Nach einem Unwetter am Freitagabend ist das Stadtgebiet von Hollabrunn zum Katastrophengebiet erklärt worden. Starkregen verursachte Überflutungen, am Samstag war das Aufräumen im Gange. 30 Feuerwehren mit über 200 Mitgliedern waren mit Auspumparbeiten und Straßenreinigung beschäftigt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte nach einer Lagebesprechung Unterstützung des Landes aus dem Katastrophenfonds an. Am Samstag kam es in Niederösterreich erneut zu Unwettern.

Libanon meldet Tote nach israelischem Luftangriff

Beirut - Während die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg mit dem Ziel einer Einigung in der kommenden Woche fortgesetzt werden sollen, gehen die Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon weiter. Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon gab es nach libanesischen Behördenangaben mindestens zehn Tote, darunter eine Frau und zwei Kinder. Als Reaktion feuerte die Hisbollah nach eigenen Angaben zahlreiche Raketen auf das Nachbarland ab.

ÖVP-Verfassungssprecher legt Gewessler Rücktritt nahe

Wien/Brüssel/EU-weit - ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl legt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) den Rücktritt nahe. Grund ist eine Anfragebeantwortung Gewesslers zu ihrer von der ÖVP vielkritisierten Zustimmung zur EU-Renaturierungsverordnung. Die Ministerin würde "gut daran tun, sofort zurückzutreten, bevor sie vom Wähler abgewählt wird", so Gerstl, der die Anfrage eingebracht hat, gegenüber dem "Kurier". Die Grüne Justizsprecherin Agnes Prammer rückte zur Verteidigung aus.

Großangelegte Aufräumarbeiten in St. Anton am Arlberg

St. Anton am Arlberg/St. Christoph am Arlberg/Innsbruck - Nach dem Unwetter Freitagabend in Tirol sind am Samstag die Aufräumarbeiten im hauptbetroffenen St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) auf Hochtouren gelaufen. 350 Kräfte standen im Einsatz. Vor allem ging es darum, Keller und Garagen auszupumpen, Straßen aufzuräumen sowie die Geschiebebecken vom Geröll zu befreien. Man sei auf einem "guten Weg", sagte Peter Mall vom Krisenstab am Abend zur APA. Ein Entscheidung über eine Öffnung der Arlbergpassstraße fällt Sonntagnachmittag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red