Verletzter nach Murenabgang in Zell am See

Zell am See/Kaprun/Niedernsill - Eine Mure hat in der Nacht auf Sonntag in Thumersbach in Zell am See einen Schwerverletzten gefordert. Die Geröllmassen sind in ein Haus eingedrungen und haben den Bewohner erwischt. Die Rettung des Verletzten gestaltete sich äußerst schwierig, hieß es bei der Feuerwehr Zell am See.

Wiener Feuerwehren nach Rekord-Regenfällen im Dauereinsatz

Wien - Heftige Gewitter mit teilweise Rekordwerten an Niederschlägen haben in Wien ab Samstagnachmittag bis Sonntag für rund 600 Einsätze der Wiener Berufsfeuerwehr und weiterer Einsatzorganisationen gesorgt. Wegen der Unwetter gab es zudem Zugausfälle und massive Flugverspätungen. Dramatisch war die Situation in Döbling, wo gegen 17.00 Uhr eine Frau von den Wassermassen unter einen stehenden Bus gedrückt wurde. Sie wurde in kritischem Zustand in eine Klinik gebracht.

Französische Filmlegende Alain Delon mit 88 Jahren gestorben

Paris - Tief ins Gesicht gezogener Hut, hochgeschlagener Kragen, stoischer Gesichtsausdruck: So hat die Welt Alain Delon in "Eiskalter Engel" von Jean-Pierre Melville entdeckt. Der französische Schauspieler wurde zur Legende, die in mehr als 80 Filmen immer wieder als Killer vor der Kamera brillierte. Nun ist Delon im Alter von 88 Jahren gestorben.

Intensivwahlkampf für die Nationalratswahl kommt in Fahrt

Wien - Die Nationalratswahl rückt näher, in sechs Wochen wählt Österreich seine Abgeordneten neu. Ab kommender Woche startet nun der Intensivwahlkampf mit den ersten offiziellen Auftaktveranstaltungen, auch beginnen bald die zahlreichen TV-Konfrontationen für die Wahl am 29. September. Die Parteien präsentieren ihre Wahlplakate sowie ihre weitgehend fertiggestellten Wahlprogramme.

Ukraine und Russland melden neue Luftschläge

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben erneut über zahlreiche Luftangriffe von der gegnerischen Seite berichtet. Der russische Feind habe in der Früh die ukrainische Hauptstadt mit Marschflugkörpern - nach ersten Erkenntnissen vom Typ Iskander-K - beschossen, teilte Kiews Militärkommandant Serhij Popko mit. Die Luftverteidigung habe die Angriffe erfolgreich abgewehrt, es gebe weder Verletzte noch Schäden. "Danke den Soldaten der Flugabwehr für ihre verlässliche Arbeit!", sagte er.

Terrorhauptverdächtiger soll nach Zündschnur gefragt haben

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Der Hauptverdächtige rund um die mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Taylor-Swift-Konzert-Reihe im Wiener Ernst-Happel-Stadion soll sich einen Tag vor seiner Festnahme bei einem 15-Jährigen erkundigt haben, wo man eine Zündschnur kaufen könne. Das geht aus der Zeugenaussage des 15-Jährigen hervor, die der APA vorliegt. Weiters hatte die APA Gelegenheit, am Wochenende mit einem 17 Jahre alten Bekannten bzw. guten Freund der beiden Terror-Verdächtigen zu sprechen.

Thailands neue Ministerpräsidentin tritt ihr Amt an

Bangkok - Thailands neue Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra hat am Sonntag offiziell ihr Amt angetreten. "Als Regierungschefin werde ich mit dem Parlament mit offenem Herzen zusammenarbeiten und für alle Ideen offen sein, die zur Entwicklung des Landes beitragen", sagte sie nach der Zeremonie in Bangkok. Zuvor war die Tochter des ehemaligen Regierungschefs Thaksin Shinawatra von König Maha Vajiralongkorn zur neuen Regierungschefin des südostasiatischen Landes ernannt worden.

Trump: "Ich sehe besser aus als Kamala"

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sein Erscheinungsbild mit dem von Kamala Harris verglichen. Seiner demokratischen Kontrahentin werde nachgesagt, wegen ihrer Attraktivität einen Vorteil zu haben, sagte der 78-Jährige bei einem Wahlkampfauftritt im US-Staat Pennsylvania und fügte hinzu: "Ich sehe viel besser aus als sie. Ich glaube, ich sehe besser aus als Kamala."

